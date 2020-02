Luego de que el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, haya alegado que el aspirante a representante Sergio Estévez no salió voluntariamente de su cargo de director del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina, sino que fue despedido, se ha dado a conocer la carta de renuncia.

La misiva, copia de la cual obtuvo Primera Hora, establece que Estévez suscribió que “desde hace unos días estoy reflexionando con mi familia sobre mis aspiraciones políticas y el regreso a mi posición de carrera”.

“Le solicito oficialmente la reinstalación a mi posición de carrera como empleado regular de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, añade la carta enviada al secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras.

Esta renuncia se dio luego de que surgiera una controversia sobre la ausencia que tuvo Estévez el pasado martes a su puesto de trabajo sin supuestamente notificarle a sus supervisores.

Ese mismo día Pierluisi publicó en sus redes sociales que se reunió con el aspirante a representante por el distrito 40 de Carolina y su director electoral, el exrepresentante Edwin Mundo, en un negocio para discutir “las necesidades de la región”.

Conversando con nuestro próximo representante por el distrito 40 de Carolina, Sergio Estevez, sobre las necesidades de la región y afinando detalles sobre el proceso electoral primarista con Edwin Mundo.

Tras esta reunión política, el secretario del DTOP anunció en la mañana de ayer, miércoles, que el candidato novoprogresista sería investigado por dicha ausencia, sin supuestamente notificarlo a la directora de la Directoría de Servicios Al Conductor, Marivir Rivera. Luego, en la tarde anunció que este había decidido renunciar.

Contreras rechazó, en entrevista con Primera Hora, que la renuncia fuese solicitada. Insistió en que Estévez le dijo que “llevaba varios días considerando” regresar a su puesto en la AEE.

“No hay que estar caliente para uno querer renunciar. No es que nosotros lo sacamos”, precisó.

Pero, Pierluisi aludió a que fue el candidato fue despedido. Alegó que todo ocurrió por “persecución política”.

“Es claro que ningún funcionario público puede estar haciendo gestiones políticas en su lugar de trabajo ni en horas laborales. Mi entender es que Sergio Estévez notificó apropiadamente que no asistiría al trabajo ese día y aprovechó que iba a estar libre para coordinar reunión conmigo temprano en la mañana. De cuando acá es considerado razón para despedir a alguien porque se reúna conmigo en su tiempo libre. Esto es otro ejemplo de persecución política. Los servidores públicos tienen derecho a un debido proceso y en especial a ser escuchados en todo momento. Yo los voy a defender. Más aún cuando tienen perfecto derecho a asociarse con quien quieran”, precisó en declaraciones escritas.

Estévez, por su parte, indicó en Facebook que la ausencia del pasado martes fue notificada debidamente, pero no al secretario del DTOP. Alegó, además, que renunciaba para evitar distracciones.

“No he violado ninguna ley, ningún reglamento. Pero, aún así, para no ocasionar distracciones innecesarias, le indiqué (a Contreras) que solicitaría se me reinstalara a mi posición regular en la agencia a la que pertenezco”, afirmó.

