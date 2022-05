El gobernador Pedro Pierluisi se mostró esperanzado y “positivo” esta tarde con el flujo de nombramientos que se llevó a cabo ayer en el Senado.

Confió en que todos, o al menos la mayoría, de los 60 nombramientos que aún quedan por confirmarse, se harán antes de que culmine la sesión legislativa el 30 de julio, a pesar de que resaltó su molestia con la demora significativa del ejercicio legislativo.

Indicó que en repetidas ocasiones ha indicado que “se ha dilatado mucho el proceso y en ocasiones ya me he expresado anteriormente, cuando no se han confirmado buenos candidatas o candidatos… Pero, ahora quisiera enfocarme en lo positivo: que siga el ritmo que vi ayer para que atiendan la gran mayoría, sino todos, los nombramientos antes del fin de la sesión el 30 de julio”, comentó a los medios tras participar de una conferencia de prensa en Peñuelas.

PUBLICIDAD

Los nombramientos avalados ayer incluyeron al secretario de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González; el juez Ángel Manuel Llavona Folguera para un nuevo término como juez superior del Tribunal de Primera Instancia; la jueza Heidi Denyse Kiess Rivera, también para un nuevo término como jueza superior; Santos Ramos Lugo como juez superior; Alexander Espinosa Santiago como juez municipal; Víctor Merced Amalbert, como director ejecutivo de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña; Julio Lassús Ruiz como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico y José F. Forina Alfonso como miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

“Ayer, afortunadamente, comenzó a fluir nuevamente el proceso de confirmaciones. Yo espero que sigan agilizando el trámite para que el Senado pase cartas antes de que termine la (sesión legislativa)”, manifestó el Primer Ejecutivo.

Se queda el nombramiento de Díaz Reverón

Pierluisi reafirmó que no retirará el nombramiento del juez Jorge Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones, a menos que así lo peticione el candidato.

“Si un candidato o candidata, o nominado o nominada, me pide que retire nombramiento, yo lo hago, yo lo he hecho. No es lo usual, porque cuando yo hago un nombramiento es porque yo entiendo que la persona tiene la capacidad y las credenciales necesarias para asumir el cargo. En el caso del juez Díaz Reverón, él no me ha pedido que retire el nombramiento y queda por verse cuál va a ser el sentido del Senado formalmente”, expresó.

El nombramiento del magistrado y también esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced ha generado controversias, las cuales han sido expresadas por los legisladores. También, su nombramiento ha arrojado a la luz pública alegaciones en su contra, que incluye una querella por un patrón de comportamiento hostil y maltrato que en 2015 le radicó una abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) ante la Oficina de la Administración de los Tribunales y que, posteriormente, fue desestimada.

“Yo también no puedo estar reaccionando a lo que diga cualquier senador, incluyendo el propio presidente del Senado, porque a la hora de la verdad eso depende de cómo votan en el hemiciclo en su momento”, comentó Pierluisi.