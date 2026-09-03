Power Expectations LLC acudió al Tribunal Federal para intentar impugnar la cancelación de un contrato para el despliegue de 400 megavatios de generación temporera de energía para Puerto Rico, valorado en $5,887 millones, y solicitar que se reviertan sus efectos y se restablezca el proyecto.

La demanda, que sostiene que la cancelación no estuvo justificada por los hechos ni por el derecho aplicable, ocurre luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocara su autorización al acuerdo y ordenara a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejarlo sin efecto el pasado 15 de agosto, en medio de alegaciones de ERock Inc. -empresa matriz de Enchanted Rock- que acusaban a Power Expectations de haber firmado el pacto de manera fraudulenta.

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Las alegaciones de ERock Inc. incluyeron que la firma del contrato se dio pese a que habían dejado claro que no participarían del proyecto y que utilizaron un representante para endosarlo que no estaba autorizado por la empresa.

“La Junta se revoca, luego de tener reuniones secretas con abogados del bufete de O´Neil & Borges que no tan solo son abogados de otra empresa implicada en este proyecto, sino también, son asesores legales de la Junta. Aquí hay que examinar si esa interferencia con un contrato se justifica en ley, si ese claro conflicto de interés es legal y si estas acciones motivaron a la junta a actuar sin haberle concedido a Power Expectations las protecciones constitucionales de debido proceso", dijo a través de declaraciones escritas el asesor jurídico interno de Power Expectations, Abraham Freyre Medina.

El letrado agregó que la controversia ante el foro federal se centrará en determinar si realmente existió un incumplimiento atribuible a la empresa o si, por el contrario, hubo retrasos injustificados por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Para Power Expectations, ha llegado el momento de que esta controversia salga del terreno de las suposiciones, insultos y presunciones infundadas y se diluciden donde corresponde; ante un tribunal, que examine los hechos, la evidencia documenta y derecho aplicable”, sostuvo.

La empresa alega que la cancelación del contrato se basó en el supuesto incumplimiento relacionado con la fianza. Sin embargo, sostienen que el retraso se debió a que las aseguradoras que gestionaban la fianza necesitaban documentos que estaban en poder de la AEE y que nunca fueron entregados.

“En incontables ocasiones, mediante carta, llamadas, y reuniones, Power Expectations solicitó los datos que requiere todo asegurador para completar el proceso de aprobación de la fianza. La AEE nunca entregó la información y luego utilizó su propia inacción para justificar la cancelación”, describió el abogado.

“Puerto Rico necesita la generación. Una vez pase este proceso y se restablezca el contrato, continuaremos con nuestro plan de instalar los 400 megavatios de generación en las facilidades de Aguirre”, terminó diciendo Freyre Medina.