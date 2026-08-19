La Junta de Supervisión Fiscal develó hoy una comunicación cursada por la empresa Enchanted Rock a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina Independiente de Contrataciones de Terceros (3PPO), en la que acusan a Power Expectations de haber firmado de manera fraudulenta el contrato de generación temporera de emergencia a nombre de Enchanted Rock, aun después de que esa empresa les dejara en claro que no participarían del proyecto.

En el documento enviado por correo electrónico a Mariela Quiñones y Miguel García de las AAPP y al 3PPO, Enchanted Rock hace constar además que uno de los principales oficial de Power Expectations “cuenta con condenas por delitos graves (felonies) en Florida”.

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En la extensa carta de Enchanted Rock, a la que hace referencia la Junta, advierten además que “una simple búsqueda en Google de ese nombre (Jhoby Weaks, quien firma el contrato a nombre de Enchanted) demostrará que la persona Jhoby Weaks ni siquiera existe”.

“El día de hoy, la Junta de Supervisión y Gestión Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) recibió una carta profundamente preocupante que entendemos fue enviada por ERock a la Oficina de Contrataciones de Terceros (“3PPO”) y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (“P3A”) el 17 de junio de 2026 (la “carta del 17 de junio”). Esta carta no fue incluida en las respuestas de la 3PPO y la P3A a nuestros requerimientos de información (RFIs) previos. Dado que la carta de la Junta de Supervisión con fecha del 17 de agosto de 2026 incluyó una declaración de hechos que no pudo hacer referencia al contenido de esta carta del 17 de junio, para la integridad del expediente, adjuntamos a esta comunicación la carta del 17 de junio (Apéndice A)”, lee la comunicación de la JSF, dirigida al zar de energía, Josué Colón, a Osvaldo Carlo Línares del 3PPO y a la directora ejecutiva de la oficina de las AAPP, Mary C. Zapata Acosta, comunicación que además se le copia a los presidentes de Cámara y Senado y a la Gobernadora.

Según detallo Enchanted Rock, desde noviembre de 2025, ERock informó a Power Expectations que no participaría del contrato de generación temporera de emergencia en Aguirre, porque Enchanted se dedicaba a la fabricación de motores alternativos, no turbinas. “Ese mensaje le fue reiterado a Power Expectations a principios de enero de 2026. Entre enero y mayo de 2026, ERock no volvió a saber nada más de Power Expectations con relación al acuerdo”, detallaron. A pesar de esto, “en mayo, Eddie Echevarría, el entonces CEO de Power Expectations, señaló que el acuerdo había sido aprobado. Antes de ese intercambio, ERock no tenía conocimiento de que Power Expectations estuviera intentando incluirla en el PPA. Posteriormente, el 3 de junio de 2026, Landon Gallagher, Director de Operaciones (COO) de Power Expectations, envió un correo electrónico al Director Ejecutivo (CEO) de ERock, John Carrington, solicitando que ERock firmara el PPOA. Esa versión del PPOA tenía fecha del 2 de junio de 2026 y solo estaba firmada por Landon Gallagher en representación de Power Expectations. La página de firmas de dicho acuerdo contemplaba que Corey Amthor, ex CEO de ERock, firmara el documento. Al final del correo electrónico del Sr. Gallagher, este le escribió a ERock indicando que le agradaría tener una llamada para ‘avanzar hacia una pronta ejecución’. En otras palabras, Power Expectations sabía que ERock no había firmado el PPOA y estaba buscando la firma de ERock”.

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Nuevamente y según la carta de Enchanted Rock, estos se reiteraron en que no participarían en el acuerdo. Tras esto, “el Sr. (Abraham) Freyre envió a ERock una carta de requerimiento (demand letter) del bufete The Levey Law Firm, P.A., con sede en Miami, Florida. La carta exigía que ERock firmara el PPOA antes de la oferta pública inicial (IPO) de ERock o, de lo contrario, Power Expectations reclamaría $10 mil millones en daños a ERock”. En respuesta a esa carta, los representantes legales de Power Expectations enviaron una carta al señor Levey, advirtiéndole que Power Expectations intentaba chantajear a Enchanted Rock y que el como abogado tenía obligaciones éticas de no asistir a un cliente “en conductas que el abogado sepa o deba saber razonablemente que son criminales o fraudulentas”.

“En respuesta a esa carta, el Sr. Levey respondió directamente a Gibson Dunn (asesores legales de Enchanted), señalando en términos inequívocos: ‘No represento a Power Expectations LLC y nunca lo he hecho. No escribí la carta aparentemente enviada el 5/6/26 y no autoricé a nadie a usar este membrete falso’”.

Detallaron además que “el 12 de junio de 2026, sin dejarse disuadir por la carta fraudulenta de requerimiento de Power Expectations, el Sr. Freyre envió un correo electrónico a Gibson Dunn aceptando ‘su solicitud de rescindir el MOU’, pero amenazando con demandas contra ERock. Cabe destacar que el Sr. Freyre, quien menos de una semana antes se presentaba en los correos electrónicos como ‘Director Legal’ (CLO) de Power Expectations, firmó el correo electrónico del 12 de junio de 2026 como ‘Director Ejecutivo’(CEO) de Power Expectations. Y justamente ayer, para no quedarse atrás con respecto a la conducta fraudulenta previa de Power Expectations, me enteré del PPOA presuntamente ejecutado. Para ser claros, ERock nunca ha visto este acuerdo y, de hecho, es diferente de la versión previa que ERock vio por primera vez el 2 de junio de 2026”, relató Davis Zapfre, asesor general y secretario de Enchanted Rock y quien firma la carta.