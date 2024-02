El secretario general y comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz, anunció hoy que la colectividad acudirá este viernes al tribunal para impugnar la candidatura a la reelección del suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón.

Cruz hizo el anuncio esta tarde desde el comité central del PPD en San Juan luego que Irizarry Pabón le comunicara vía telefónica al presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, que no renunciará a la candidatura para un nuevo término a la poltrona de la Perla del Sur. El alcalde ponceño enfrenta dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una al Código Penal, de enriquecimiento injusto por, supuestamente, obligar a empleados municipales a que lo ayudaran a pagar un préstamo de campaña y había acordado con la plana mayor del PPD que si al 28 de febrero no se hubiera celebrado la vista preliminar en su contra, renunciaría a la candidatura. La vista preliminar está programada para el próximo 14 y 15 de marzo.

“En vista de que Irizarry Pabón nos dijo que no renunciará, el PPD va a acudir al tribunal para hacer valer el acuerdo y mantener el orden en la institución”, dijo Cruz. “Como no cumplió, vamos al tribunal a despojarlo de su candidatura”, sostuvo el comisionado popular alterno y agregó que Irizarry Pabón “está poniendo sus intereses por encima del Partido”.

“Lo que se buscaba era que él renunciara voluntariamente, pero después que firmó el acuerdo, no lo hizo”, remachó Cruz.

El secretario general dijo que abogados del PPD radicarán este viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una querella mediante el Artículo 7.05 del Código Electoral para solicitar la descertificación de Irizarry Pabón, amparados en la violación del acuerdo y el reglamento de la colectividad.

El suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“El reglamento del PPD, en sus artículos 6 y 7 se reconoce la obligación de todo afiliado al PPD a cumplir con los acuerdos y el reglamento interno. Nadie está por encima de los acuerdos que suscribe con la institución. Por lo tanto, estaremos ejecutando nuestro deber de hacer cumplir el mismo y cumpliendo con el reglamento del PPD”, sostuvo el Secretario general.

“El doctor sabe que había buenas alternativas, excelentes, para que todos cumpliéramos el acuerdo, lo que lamento es que su decisión no está basada en el mejor bienestar del PPD”, dijo Cruz. Indicó que el acuerdo se le presentó a la Comisión Calificadora de Candidatos y que “no tenía que pasar por la Junta de Gobierno” de la colectividad.

El también comisionado electoral alterno del PPD explicó que no habría primaria para escoger un nuevo candidato o candidata al ayuntameinto porque el término ya transcurrió, pero sostuvo que van “a llenar la vacante”. Indicó que el mecanismo de selección podría ser, asamblea delegados, comité municipal o elección abierta y para movilizar a la gente, anticipó que ya tienen programadas reuniones con el liderato popular en el municipio, así como del distrito.

“Ponce es importante, Mayagüez es importante, todos son importantes. Ponce aporta tres distritos representativos. Lo que no se va a hacer es cruzarse de brazos. Tenemos que tomar decisiones valientes como esta. Son decisiones difíciles entre lo que nos conviene y lo correcto; el presidente del partido decidió hacer lo correcto, lo correcto es esto, hacer valer el acuerdo del PPD”, sostuvo Cruz.

Cruz contrastó el caso de Irizarry Pabón con el de Mayagüez, porque dijo que en el proceso contra el alcalde José Guillermo Rodríguez “ya se superó la etapa de vista preliminar, tenía una acusación, esa es la gran distinción y el acuerdo representaba un vehículo extraordinario que devolvía al PPD la candidatura”.

¿Le falló el alcalde de Ponce al PPD?, le preguntó un reportero.

“Tengo que pensar en que midió sus prioridades, y su prioridad es su caso legal, su decisión está basada en una estrategia legal”, indicó Cruz.

Minutos antes de la conferencia de prensa, Irizarry Pabón envió declaraciones a la prensa en la que indicaba que “quiero dejar claro que, ¡NO RENUNCIO! En medio de esta patraña, no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura”.

Solidario con el alcalde el representante “Tito Fourquet”

Por su parte, uno de los firmantes del acuerdo con el PPD, el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero, quien aspiraría a la alcaldía de Ponce de materializarse el mismo, sostuvo que respalda la determinación del incumbente ponceño.

“Cuando suscribimos el acuerdo entre el secretario general del Partido Popular, Gerardo “Toñito” Cruz, el alcalde de Ponce Irizarry Pabón y este servidor, siempre estuvimos en posición de permitir al alcalde todas las oportunidades posibles para que pudiera mantener su aspiración en medio de este proceso legal. Siempre me expresó su intención de honrar el acuerdo. No obstante, al acercarse la fecha límite que se estipuló en el documento, solicitó que se le concediera un plazo de dos semanas adicionales hasta la fecha de su vista preliminar. Aunque respeto la determinación de nuestro Partido Popular Democrático de hacer valer el acuerdo y proteger la institución, continuamos en apoyo al alcalde. En estos momentos, es crucial que permanezcamos unidos como partido y comunidad. El respaldo al alcalde Irizarry Pabón, no solo es muestra de solidaridad, sino también un gesto de confianza en nuestro compromiso con la justicia y la honestidad. Queremos que los ponceños sientan el apoyo inquebrantable de su representante y que juntos superaremos cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Sigamos adelante con fortaleza y determinación”, expresó Fourquet Cordero en declaraciones escritas.