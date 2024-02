El secretario general y comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz, se reafirmó en que mañana, miércoles, vence el plazo para que el suspendido alcalde Ponce, Luis Irizarry Pabón, renuncie a la candidatura a la reelección.

Cruz dijo que hoy sostendría algún tipo de conversación con Irizarry Pabón, pero al momento, la comunicación no se había dado.

“La fecha es invariable, no se va alterar, sigue siendo el 28 (de febrero), aun cuando no he tenido oportunidad de conversar con el alcalde para conocer su decisión final. Asumo que eso ocurrirá en algún momento, ya que quedamos en hablar hoy”, sostuvo el secretario general del PPD en entrevista con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Dijo que mañana va a ocurrir una de dos cosas: “o yo tengo la renuncia de su candidatura en mis manos, o voy al tribunal”.

Irizarry Pabón fue suspendido de sus funciones el pasado 1 de noviembre, luego de que se encontrara causa en una vista de Regla 6 por dos violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y por dos infracciones al Artículo 251 del Código Penal de Puerto Rico por enriquecimiento injustificado.

Las alegaciones indican que Irizarry Pabón solicitaba dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó para costear su campaña electoral del 2020.

Pese a la determinación de causa para vista preliminar, el PPD fijó en un acuerdo que ejecutivo municipal se comprometía a renunciar si se encontraba causa para juicio en el proceso de vista preliminar. El plazo inicial establecía el 28 de febrero como la fecha límite para la renuncia.

Mientras, el proceso en tribunales no ha terminado. Irizarry Pabón tiene pautada una vista preliminar el 14 y 15 de marzo próximo.

Algunos líderes del partido simpatizan con la idea de aplazar, al menos, dos semanas más la decisión, lo que coincidiría con la vista preliminar contra el alcalde.

Uno de los componentes de la colectividad que favorece un aplazamiento es el representante Ángel Matos, quien subrayó que la decisión es crucial para el partido de cara a las elecciones de noviembre.

“La realidad es que la estrategia legal del alcalde movió por dos semanas el inicio de la vista en su fondo. Yo creo que lo que representa Ponce para el Partido Popular y la diferencia entre la gobernanza del alcalde Irizarry Pabón y lo que vivió Ponce por ocho años, puede aguantar dos semanas de postegarlo. Si no, como parte del acuerdo, el compañero Ángel ‘Tito’ Fourquet, asume la poltrona municipal. Es un excelente candidato”, dijo Matos en entrevista con NotiUno 630.

Al preguntársele a Cruz si el plazo podría extenderse como han sugerido algunos líderes populares, el secretario de la colectividad reiteró “lo que he dicho públicamente, que la fecha del 28 no va variar, es final, firme y no hay manera de ser restituida ni de ser enmendada”.