El exjuez, exfiscal y exsuperintendente de la Policía, Pier Vivoni, fue nombrado ayer, viernes, por el Partido Popular Democrático (PPD) para investigar la querella radicada por la candidata a alcalde de Guayama, Kia Rosario León, contra el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo por supuestamente tener un terreno en el área protegida de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos, en Salinas, y por una alegada persecución en auto que alteró la paz de su asistente.

El nombramiento, según informó a Primera Hora el secretario general de la Pava, el representante Ramón Luis Cruz Burgos, ocurrió inmediatamente después de que Rosario León radicara la querella contra el legislador.

Sin embargo, el secretario informó que, a principios de esta semana, específicamente unos tres días previos a recibirse la querella contra Ortiz Lugo, el PPD ya investigaba a Rosario León por problemas con su residencia y domicilio para fines electorales, así como por un percance en sus planillas de contribución sobre ingreso.

La evaluación de dichas situaciones, dijo Cruz Burgos, están a cargo del Comité de Evaluación del PPD, ente que citó a Rosario León para este próximo lunes a una vista.

Las disputas se dan como parte del proceso que se realiza para llenar la vacante a alcalde de Guayama, luego de que Eduardo Cintrón se declarara culpable en el foro federal por corrupción.

El tercer aspirante al cargo lo es el expresidente de la Junta de Subastas del municipio, Obrayan Vázquez. No obstante, este no está implicado en la disputa que el PPD busca dilucidar para este próximo lunes.

Esta elección especial fue citada para el próximo 7 de mayo.

En entrevista con este diario, Cruz Burgos detalló que en total la situación entre Rosario León y Ortiz Lugo ha generado tres investigaciones aparte.

La que respecta al representante Ortiz Lugo tiene que ver con la declaración jurada que Rosario León presentó ayer en el PPD. En la misma se alude que el ahijado del legislador era pareja sentimental de la candidata a alcalde y este le certificó que su padrino tenía un terreno en el sector Las Mareas de Salinas.

“Al llegar me indicó que ese era el solar de su padrino Narmito y procedí a sacarle una foto operando la máquina sin saber que eventualmente esos solares estarían en controversia por haberse destruido mangles y depositado relleno para prepararlos”, dice la declaración.

La zona está en controversia luego de que la representante María Nogales denunció el crimen ambiental que ha ocurrido en la reserva natural por invasores que establecieron allí un lugar para vacacionar. Actualmente, la Cámara de Representantes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como el Departamento de Justicia investigan la situación para fijar responsabilidades.

El otro incidente que alegó ocurrió el pasado miércoles. Aludió en la declaración jurada que Ortiz Lugo estuvo involucrado en una persecución que sufrieron ella y su asistente por la autopista Luis A. Ferré hasta su residente en Guayama.

El legislador ha rechazado que posea un terreno en la zona protegida en Salinas, así como que esté implicado en la alegada persecusión.

No obstante, el PPD ha solicitado a Vivoni que para este lunes entregue un informe sobre los alegados incidentes. La investigación sería evaluada por el Comité de Evaluación, quien recomendaría si se certifica o no al candidato.

“Hay unos señalamientos de parte de unas personas contra el representante Ortiz. Tienen que probar lo que están señalando, demostrar que lo pueden evidenciar y el representante Ortiz lo tiene que responder y entiendo que lo ha negado”, comentó el secretario del PPD.

El lunes también Rosario León deberá enfrentar las preguntas de dicho Comité de Evaluación.

“Se le ha pedido documentos adicionales con respecto a requisitos para poder radicar, específicamente, sobre el domicilio electoral y su residencia. Ella entregó una declaración jurada y esa declaración ante la comisión cualificadora. La audiencia del lunes es para aclarar ese punto y otro punto que nos llamó la atención relacionado a sus planillas”, comentó.

Se le pidió al secretario que fuese más específicos sobre los problemas que han identificado en la candidatura, pero no los ofreció.

Por ejemplo, sobre la situación de la planilla aludió que “tenemos duda en cuanto a información que ella somete y queremos que nos la aclare”.

Primera Hora supo que la mujer tenía como dirección una en Cayey y que no fue hasta la semana pasada que solicitó un cambio electoral a Guayama. Uno de los requisitos para ser candidato es haber residido en el pueblo a representar por al menos un año.

Como parte de la situación que enfrenta la candidata, en las redes sociales se han escrito mensajes en la que achacan a Cruz Burgos intentar descalificarla.

“Yo no tengo capacidad de descalificar a nadie. Yo decido si certifico o no. Yo no he llamado a nadie para pedir que descalifiquen a nadie”, respondió el secretario de la Pava sobre la acusación.

En medio de las disputas, el representante Ortiz Lugo radicó una querella contra el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, por haberle dado validez a la declaración jurada de Rosario León en torno a que supuestamente tiene un terreno en la reserva de Salinas.

El secretario del PPD informó que esa querella se atenderá en la reunión de la Junta de Gobierno del PPD, citada para el próximo sábado en la noche.