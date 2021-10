La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, expresó este miércoles que las labores en todos los recintos deben retomar labores de manera inmediata.

En un mensaje de tres minutos publicado en YouTube, Olavarría instó a la cooperación de todos los miembros de la comunidad universitaria para hallar un balance en derechos para “asegurar y garantizar el buen funcionamiento del sistema”.

Dicho mensaje se da en momentos en que tanto estudiantes como empleados de varios recintos de la UPR decretaron paros en protesta al Proyecto de la Cámara 1003, una medida legislativa que habilitaría el Plan de Ajuste de Deuda de la Junta de Supervisión Fiscal y, entre las enmiendas que se encuentra bajo discusión, incluye un artículo que ajustaría el presupuesto de la institución en un mínimo de $500 millones por cinco años.

PUBLICIDAD

“Recabamos su colaboración y le solicitamos a los estudiantes apostados en los portones que restituyan el libre acceso a los recintos”, expresó.

Además, la presidenta interina calificó como “imprescindible” que los cursos presenciales regresaran “a la normalidad y con el nivel de calidad requerido”. También acotó como “impostergable” que el centro de educación superior continúe con sus proyectos de infraestructura y trabajos investigativos.

“No podemos sostener acciones que impidan el libre acceso a las instalaciones universitarias en menoscabo de los derechos de otros integrantes de la comunidad universitaria y del país”, expresó Olavarría. “Cerrar, como estrategia, para que no nos cierre, no tiene sentido”.

“La universidad tiene una obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico, no podemos permitir que los detractores de la universidad nos dividan, tenemos que trabajar unidos”, añadió.

Mientras tanto, Olavarría llamó a la reapertura para que aquellos empleados no docentes que no laboran de manera remota “puedan rendir sus labores y cobrar dignamente sus salarios”.

“No podemos permitir que se siga impactando nuestra precaria situación financiera con el requerimiento de gastos adicionales que serán inevitables como consecuencia de la interrupción de la actividad universitaria”, sostuvo.

Al momento de la publicación, las unidades de Utuado, Arecibo y Aguadilla decretaron un paro indefinido, mientras que los recintos de Ponce, Mayagüez y Humacao mantienen un paro de 48 horas.

Por otro lado, estudiantes del Recinto de Rio Piedras entró a un paro de 24 horas desde la noche del miércoles.