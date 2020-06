Ricardo Vázquez, presidente de la compañía 313 LLC, no comparecerá esta mañana a una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que investiga una serie de transacciones gubernamentales en el contexto de la emergencia del coronavirus.

Este medio supo que el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, insistirá en citar a Vázquez a través del tribunal. Morales insiste en conocer el precio que pagó la empresa para la compra de pruebas rápidas de Covid-19, presuntamente a sobreprecio y los detalles detrás del pleito legal y el Departamento de Salud por la entrega de las pruebas.

En declaraciones escritas, la dirección de la empresa sostiene que la citación de su presidente es contraria al reglamento de la Cámara de Representantes, particularmente el artículo 12.19, que reglamenta los reclamos de confidencialidad y la manera en que una persona citada a una vista pública no tendrá que divulgar información que se le haya requerido. Ese artículo dispone, entre otras cosas, que el presidente de la Cámara establecerá un calendario para la solicitud, recibo y manejo de la información o documentación requerida “en consulta con el Presidente o la Presidenta de toda Comisión concernida”.

"Ello se realizará con el propósito de salvaguardar la confidencialidad de la información o documentación requerida y proteger los derechos de cualquier parte afectada. En estos casos, además: cualquier información o documentación requerida solamente será recibida en reunión ejecutiva de la Comisión concernida", lee parte del artículo.

En la declaración de 313 LLC se dispone que la empresa ha sido diligente con la Comisión de Salud, pero que se le obliga a una incomparecencia “involuntaria”.

"Al día de hoy, y tras cuatro cartas explicando la situación y reiterando la solicitud de que las vistas se dieran de forma Ejecutiva por no poder participar a unas públicas, no se ha recibido una contestación conforme a la sección 12.19 del Reglamento de la Cámara de Representantes y la Comisión de Salud celebra las vistas públicas aun sabiendo de antemano que 313 LLC no puede comparecer a la misma", lee el documento.

La representación legal de Vázquez insiste en que su cliente no puede participar en una vista pública ya que está colaborando con las autoridades federales.

"El 10 de junio de 2020, la Comisión le envió a 313 LLC una citación a vista pública para el 16 de junio de 2020. El 13 de junio de 2020, 313 LLC le envío a la Comisión una tercera comunicación mediante la cual nuevamente esbozó todos los fundamentos y planteamientos en derecho por los cuales por razones de confidencialidad su comparecencia ante la Comisión debía ser mediante el procedimiento de vista ejecutiva y no mediante vista pública.

El 15 de junio de 2020, la Comisión en vez de cumplir con el proceso establecido en la sección 12.19 del Reglamento de la Cámara de Representantes, decidió nuevamente desvirtuarse de dicho proceso y le envió a 313 LLC una comunicación por correo electrónico", lee la declaración de 313 LLC.

“El mismo 15 de junio de 2020, 313 LLC le envió a la Comisión una cuarta comunicación mediante la cual, sin entrar en los detalles, expresó estar en desacuerdo con el manejo de la Comisión de los reclamos justificados de confidencialidad presentados. Que dichos reclamos debían ser atendidos de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Representantes y que de no ser atendidos según establece el Reglamento se estaría forzando a 313 LLC a una incomparecencia involuntaria. La Cámara nunca contestó la comunicación enviada por 313 LLC”.