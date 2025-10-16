El presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses(AMA), Luis González Rosario negó haber cometido delito alguno tras ser investigado por un alegado incidente de violencia de género, pero ofreció disculpas por el impacto que la situación tuvo en su familia.

“En los pasados días trascendió en los medios de comunicación un incidente lamentable, tanto para este servidor como para una persona a quien considero una gran mujer y con quien compartí momentos significativos de mi vida. El proceso permitió aclarar que, tras evaluar los relatos de ambas partes —los cuales no fueron controvertidos— el fiscal concluyó que no existían elementos constitutivos de delito. Los hechos ocurrieron en el marco de diferencias personales dentro de una relación de pareja”, sostuvo González Rosario a través de declaraciones escritsa.

Esta misma semana, tras conocerse que González fue arrestado y estuvo detenido hasta la madrugada del domingo por alegaciones de violencia de género, la gobernadora Jenniffer González Colón informó que el funcionario fue enviado a agotar días de vacaciones mientras se investigaba el caso.

De acuerdo con la querella que se radicó contra el funcionario, la víctima manifestó que estuvo compartiendo con González Rosario en una actividad y cuando abordaron el vehículo discutieron con palabras soeces.

“Comenzó un forcejeo apretándole las manos y sosteniéndola hasta llegar a la residencia (en Guaynabo)”, donde fue arrestado, según la información provista por la Policía.

El funcionario, negó en sus declaraciones haber agredido a la dama.

“En ningún momento hubo una agresión de mi parte. Lamento profundamente la situación y, sobre todo, el impacto que ha tenido en nuestras familias. Fiel a mis valores y al respeto que siempre he procurado mantener, ofrezco mis disculpas”, expresó.

“Por el respeto que le tengo a quien en algún momento fue parte importante de mi vida, estas serán mis únicas declaraciones sobre este lamentable incidente”, concluyó.

González Rosario, no obstante, no indicó cuándo regresará a sus labores en la AMA.

Sobre el incidente, la secretaria de Justicia informó el miércoles en l atarde que se remitió una comunicación oficial a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la cual se indicó que, luego de una investigación realizada por la Fiscalía de Bayamón y por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, se determinó que la información recibida no constituye causa suficiente para iniciar una investigación preliminar.

“ Por tanto, y en cumplimiento con las disposiciones de los Artículos 4 (6) y 8, de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley Núm. 2-1988), se informó a la OPFEI que no se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición legal para iniciar una investigación preliminar contra el director de la AMA, Luis R. González Rosario, en relación con los hechos alegados el pasado 11 de octubre de 2025″, leen las declaraciones enviadas por la secretaria de Justicia.