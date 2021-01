Con el propósito de crear estabilidad, el presidente de la Comisión Estatal Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, informó que se inclina a no apelar la decisión que tomó este jueves el juez superior Anthony Cuevas Ramos para establecer que los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad se mantendrán activos en la institución electoral y tendrán que ser consultados en la toma de decisiones.

“Estamos evaluando la decisión del juez, pero nos inclinamos a no apelar, independientemente de si estamos de acuerdo o no con su determinación. La razón de no recurrir, se debe a que la CEE necesita cierta estabilidad en este momento”, afirmó.

El juez del Tribunal de Primera Instancia lo que hizo en su determinación fue revertir una decisión que tomó Rosado Colomer a principios de año y que eliminó la representatividad de los partidos mencionados, porque supuestamente no cumplían con las disposiciones del nuevo Código Electoral.

“Este Tribunal concluye que la aplicación de los artículos impugnados debe ser prospectiva. Es decir, aquellos partidos que cumplieron con los requisitos dispuestos en el Código Electoral del 2011, según vigente al momento de su inscripción, y obtuvieron al menos un 3% de votos para la candidatura a Gobernador, deben retener su franquicia electoral inscrita para este nuevo ciclo electoral con todos los derechos bajo los cuales esos se inscribieron”, lee la sentencia.

El juez explicó que en el momento en que los partidos minoritarios se inscribieron para participar de las elecciones del 2020 las nuevas reglas no estaban en vigor y, por lo tanto, no les aplicaba.

El nuevo código del 2020 exige a estos partidos “para ser parte de la CEE como Partido Estatal Principal, haber recibido más de un 25% de votos íntegros para su candidato a la gobernación”, requisito diferente al que se les pedía bajo el código del 2011, en el que “solo se les requería haber recibido más de 3% y menos de 25%”.

El comisionado del PIP, Roberto Iván Aponte, explicó a Primera Hora que todos los partidos que iban a ser excluidos de la CEE permanecen en sus oficinas y con sus empleados. Señaló que para que la decisión se ponga en vigor solo resta que se cite a una reunión del pleno de la CEE y que se les invite a participar.

“Todo el mundo está aquí. Lo que pasa es que en las reuniones de Comisión hubo una la semana pasada en la que no se invitó ni al PIP, ni al MVC, ni a PD”, manifestó el independentista, al comentar que no se sabe todavía cuándo será el próximo conclave.

Cabe destacar que el Partido Nuevo Progresista (PNP) todavía tiene derecho a apelar la decisión del juez. Este diario intentó conseguir al comisionado Héctor Joaquín Sánchez, pero de inmediato no respondió llamadas ni mensajes.

El comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, por su parte, se mostró satisfecho con la determinación.

“La decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre la representación ante el pleno de la CEE de los partidos políticos de minoría es una atinada y cónsona con los principios de democracia promulgados por el PPD. Hace unas semanas, el presidente de nuestra colectividad, Carlos Delgado Altieri, se comprometió y solicitó a la Asamblea Legislativa prestar atención especial a este asunto en cualquier revisión que se realice del Código Electoral. Sin duda, la determinación del Tribunal hace justicia a los partidos minoritarios y evidencia, una vez más, las ineficiencias del Código Electoral mientras pone de manifiesto la intención por parte del Partido Nuevo Progresista de secuestrar el proceso eleccionario del país para tener control absoluto del mismo”, indicó en declaraciones escritas.