El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao, solicitó este lunes la renuncia a Ilka Ríos, como rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

“Durante los pasados veinticinco días, he estado inmerso en un sinnúmero de reuniones, conversaciones y gestiones, en aras de promover la sana convivencia en el Recinto de Ciencias Médicas. Tras evaluar sus ejecutorias durante los pasados días, he determinado que, en ánimos de promover un clima institucional saludable, y en el ejercicio de mis funciones como presidente de la UPR tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la institución, por lo cual solicité la renuncia a la Dra. Ilka C. Ríos Reyes al cargo de rectora del RCM de manera inmediata”, manifestó en declaraciones escritas Ferrao, quien en los pasados días había declinado destituir a la funcionaria.

PUBLICIDAD

Relacionadas Colegio de Médicos pide a rectora del RCM que se retire del puesto

“Esta determinación responde única y exclusivamente, a su gestión y capacidad para mantener el Recinto operando y con la estabilidad institucional que se requiere.Reconozco los méritos de la Dra. Ilka C. Ríos Reyes y agradezco que se haya hecho disponible para fungir como Rectora del Recinto de Ciencias Médicas”, agregó el presidente de la UPR.

Dra. Ilka Ríos Reyes ( David Villafane/Staff )

Hoy se cumplen seis días desde que las labores en el RCM fueron paralizadas tras declararse una huelga por parte de la Junta Universitaria de la UPR, la facultad de la Escuela de Medicina y el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras como rechazo al nombramiento de Ríos como rectora en propiedad del RCM.

Las solicitudes de renuncia a la doctora Ilka Ríos tienen su base en un informe que concluye que esta violó normas de la institución educativa para evitar que una estudiante de la Escuela de Medicina fuera expulsada de la facultad.

Pese al informe, el pasado 22 de agosto la Junta de Gobierno de la UPR desginó a Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas. Desde entonces ha encontrado múltiples voces que se oponen a su nombramiento porque entienden que su presencia en la institución pone en riesgo la acreditación del importante recinto.

De hecho, la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (Msche, en inglés) confirmó hace semanas a varios medios de comunicación que se mantenía atenta a los acontecimientos en el Recinto de Ciencias Médicas.

A consecuencia de la renuencia de Ríos a abandonar el puesto, varios decanos del RCM renunciaron a sus cargos. Más de 15 organizaciones médicas y de salud -incluido el Colegio de Médicos Cirujanos- se unieron al reclamo de destitución de la rectora.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi reiteró la semana pasada que “nadie es indispensable en el gobierno” y que lo más importante es que “haya estabilidad” en la institución y “el semestre académico continúe”.

“Me reservo el derecho de intervenir si veo que se están perjudicando los estudiantes. Pero eso no ha ocurrido hasta el momento, a pesar de que se han hecho expresiones y han habido algunas protestas y diferentes organismos de la universidad han expresado todo eso. Yo estoy pendiente... Otra cosa que dije y que la repito es que nadie es indispensable. O sea, nadie es indispensable en el gobierno a nivel administrativo. Lo que es indispensable es que haya estabilidad, y en el caso de la universidad, que ese semestre académico continúe”, puntualizó Pierluisi a quien este medio solicitó una reacción ante el pedido de renuncia de Ferrao a la funcionaria.