El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó este viernes un informe negativo a otra propuesta legislativa de la gobernadora Jenniffer González Colón que pretendía legalizar y cobrarle una renta a las viviendas ubicadas en la zona marítimo terrestre de La Parguera, en Lajas.

Con la decisión de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, la propuesta llega a su fin.

Se trata, de hecho, del segundo proyecto de ley de la administración que no recibe el aval de una comisión del Senado en menos de 24 horas. El primero fue la promesa de la gobernadora para permitir que los vehículos todoterreno puedan transitar por las vías públicas del país.

Esta medida de La Parguera fue presentada en medio de una controversia que atravesó la familia del esposo de la gobernadora, José Yovín Vargas, quien posee una residencia en esa zona marítima.

Surge del trámite legislativo que la propuesta de La Parguera, que estaba bajo la consideración de la Comisión que preside Rivera Schatz, lleva tiempo con un informe negativo. Se conoce del hecho, porque se tachó en bolígrafo la fecha del 12 de enero y se colocó el 27 de febrero como enmienda.

La medida es el Proyecto de la Cámara 269. El mismo busca enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para “establecer la Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera; resolver la incertidumbre jurídica relacionada con las residencias y estructuras existentes en el litoral costero de esta zona; establecer un régimen de pago mediante el cobro de cánones por el uso de la superficie de las porciones de terrenos públicos y de agua que ocupen dichas estructuras existentes; autorizar reglamentación sobre el uso y mantenimiento de dichas estructuras; y para financiar obras permanentes en beneficio de la Reserva Natural y comunidad de La Parguera”, entre otras cosas.

Cuando la presentó, la gobernadora aludió que la propuesta buscaba “armonizar la existencia de estas estructuras en La Parguera con la conservación del medio ambiente”.

El informe negativo precisa que la medida “no satisface los requisitos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo que exige la gestión responsable de los bienes de dominio público. El modelo propuesto, fundamentado en la delimitación de ‘huellas’ certificadas por los propios ocupantes sin un inventario estatal previo ni mecanismos efectivos de verificación, fiscalización y cumplimiento, crea un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la Isla”.

Se estipula que por las mencionadas razones el proyecto cameral no debe ser avalado por el Senado.

Al contar con un informe negativo, la medida no tiene que ser llevada a votación al pleno del Senado. A todos fines, la propuesta no prosperará y se da por terminado el asunto.

Uno de los miembros de la Comisión, el senador novoprogresista Juan Oscar Morales explicó a Primera Hora que avaló el informe negativo, no porque la controversia implique a la residencia de los suegros de González Colón.

“Creo que debemos mirar un proyecto de todo Puerto Rico. Vamos a hacer un proyecto que sea para todo Puerto Rico, no solo para La Parguera. Esto es un problema de todo Puerto Rico”, afirmó.