El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo hoy que la Comisión de Nombramientos no rendirá informes sobre las nominadas secretarias de Educación, Yanira Raíces y de la Familia, Cieni Rodríguez hasta tanto las designadas contesten las interrogantes que los senadores les trajeron la pasada semana en sendas vistas públicas.

Al reaccionar a expresiones que hizo en el hemiciclo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, quien emplazó a la mayoría popular a dar paso a ambos nombramientos, el presidente del Senado dijo que tanto Raíces como Rodríguez están ejerciendo sus funciones con todas las facultades porque fueron nombradas por el gobernador Pedro Pierluisi estando la Legislatura en receso.

“Tan es así que trasladan gente, despiden gente, contratan gente, firman contratos de la agencia. Ellas no tienen ningún impedimento para actuar como secretarias”, dijo Dalmau Santiago y sostuvo que ambas nominadas se comprometieron en enviar la información que los senadores les requirieron en las vistas públicas.

“Nosotros queremos recibir esa información y, si hubiese alguna duda con la información relacionada, tendríamos una segunda vista. Si no hay ninguna duda, prepararíamos el informe, haría un caucus y contaría los votos”, sostuvo Dalmau Santiago sin precisar si serían confirmadas o no.

Sostuvo que el Senado tiene hasta el 15 de noviembre, en la presente sesión ordinaria, para atender todos los nombramientos del Ejecutivo.

Dijo que, en el caso de la secretaria de Educación, la propia nominada se impuso unas métricas para septiembre y octubre “y yo quiero ver que esas métricas se cumplan”.

“Por ejemplo, el sistema de tutorías va a comenzar hoy, un mes después que las clases comenzaron y en las vistas públicas la secretaria aceptó que las convocatorias para los empleados de comedores escolares no habían bajado”, indicó el líder senatorial.

Cuestionó también que fondos federales ESSER para la rehabilitación de escuelas, podrían estar en riesgo de que se pierdan. “Se han utilizado algunos”, dijo para detallar que en septiembre de 2022 expiraron unos $23 millones y a mayo de 2023, de la asignación de $1.3 billones, se ha utilizado un 54%. Agregó que de otros $3 billones que vencen en enero de 2024 “solo se ha utilizado un 20%”.

Dijo que les ha dado a ambas nominadas “la deferencia de atenderlas como corresponde”, pero indicó que la secretaria de Educación fue nominada el 10 julio “y no fue hasta finales del mes de agosto que completó (la entrega de) sus documentos” a la Comisión de Nombramientos.

“Ante la preocupación de Carmelo (Ríos Santiago), si estaban tan preocupados, por qué no radicó los documentos antes para poder hacer la vista antes. A mí me preocupa la educación, si no tenemos las tutorías, si no tenemos los salones listos”, sostuvo Dalmau Santiago.

Dijo que, con el presupuesto más alto en el gobierno de Puerto Rico, de $4 mil millones y $7.6 billones adicionales en fondos federales ESSER, “¿cómo es posible que no tengamos las escuelas listas ni para ponerle un abanico y que niños de Educación Especial, como una niña sorda, lleve un año esperando unos audífonos, eso es inaceptable”.

“Aunque la secretaria llegó ahora, le corresponde atender esos asuntos. No estoy diciendo que sea responsable, pero le toca a ella, con las mismas métricas que ella nos dijo poner al día las preocupaciones que tenemos en el sistema de educación”, agregó Dalmau Santiago.

En el caso del DF, cuya nominada estuvo un año interina, el presidente del Senado dijo que la agencia cerró su oficina en Cabo Rojo “porque se le dañó el aire”, y movieron a los empleados a Hormigueros. “En Guánica, el municipio más necesitado del Departamento de la Familia por la situación con los terremotos, alquilaron unos furgones, están pagando renta por ellos y están cerrados. No hay personal para atender a nadie allí”, sostuvo el líder senatorial.

Al preguntársele si hay una fecha para que los nombramientos bajen a votación, Dalmau Santiago indicó que “hasta que no tengamos el informe hecho con las respuestas de las secretarias, no tengo una fecha”.

En torno al desempeño de la doctora Raíces, el presidente del Senado dijo que en la vista pública “ella demostró que conoce la agencia, reconoció los problemas que tiene y ella se puso un plan de trabajos y unas métricas y nosotros vamos a evaluar esas métricas”.

“Los senadores todos tenemos la capacidad de exigir que la gente que representamos tengan todas sus necesidades, pero no puede ser exclusiva y únicamente eso lo que evaluemos. En el caso de Yanira Raíces se ha pretendido que en un mes ella resuelva el calentamiento global y no puede ser”, reclamó, por su parte, el senador Ríos Santiago.

Reiteró que su llamado es a que se confirmen los nombramientos de Raíces y Rodríguez.

“No hay ninguna excusa razonable para no confirmar a ambas”, expresó el portavoz alterno novoprogresista.

“He estado también en mayoría y he votado por gente que no necesariamente son de mi partido, porque yo creo que los nombramientos son del que los nombra y la responsabilidad también, aciertos y desaciertos, y me preocupa mucho que aquí hay personas que miran esto como si fuera un relajo”, indicó.