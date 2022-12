¿Cómo el aumento que se impondrá en la tarifa de los peajes terminará siendo un ahorro para la ciudadanía?

Según la teoría que lanzó este miércoles el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin E. González Montalvo, tener un mayor ingreso les permitirá lograr la liquidez necesaria para proveer a la ciudadanía mejores carreteras y con mayor seguridad. Dijo que, en la rendición de cuentas, los autos sufrirían menos y los conductores lograrían ver un ahorro. Tal explicación fue usada para justificar los incrementos que se darán en el costo de los peajes a partir del primero de enero, principalmente en los expresos y autopistas que administran.

“Esto, al final del día, cuando uno ve el macro de todos los proyectos que está ejecutando la Autoridad de Carreteras, los fondos que el señor gobernador Pedro Pierluisi le dio DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) para poder dar mantenimiento, se suma un todo y va a ser un ahorro, porque los ciudadanos que van a tener unas mejores vías. Cuando, quizás, uno cae en un hoyo, que tienen que arreglar una goma y pasar un mal rato de cambiar esa goma o un carro que tienen que cambiar con mayor frecuencia porque cae en varios hoyos, al final del día va a ser un ahorro para los ciudadanos. O sea que, eso es lo que estamos trabajando para ejecutar, unas mejoras vías, mucho más segura para todos los ciudadanos de Puerto Rico”, argumentó en entrevista con Primera Hora.

Según explicó González Montalvo, los incrementos entre cinco a 15 centavos que se pondrán en vigor en las autopistas PR-20, PR-52 y PR-53 generarían al fisco entre $5 a $7 millones en el próximo año 2023. La cifra depende de que se cumpla con la proyección de tránsito que se ha realizado para las mencionadas carreteras.

Por lo general, en el cobro de peaje de estas vías, así como de la Ruta 66 -que hasta el 2025 no registrará aumentos en la tarifa del peaje-, generan entre $120 a $130 millones. El funcionario promedió que, con estos nuevos fondos, se incrementaría la cifra entre $130 a $140 millones.

El director de la ACT aludió a que la entrada del dinero les dará la liquidez necesaria para adelantar obras en lo que reciben fondos federales. Comentó, además, que les ayudará con el efecto inflacionario que se registra.

“En Carreteras estamos experimentando los mismos efectos inflacionarios de los materiales, aumento de salario, verdad. Todo eso aumenta las obras que tenemos que hacer y esto a la vez ayuda a que la Autoridad de Carreteras pueda seguir afectando la obra que tenemos. Ayuda a todos los proyectos que tenemos trabajando en la Autoridad de Carreteras”, explicó.

Detalló que en la actualidad tienen $600 millones en proyectos activos y próximamente lanzarían en subasta otras obras, para un monto adicional de $200 millones.

En general, González Montalvo aludió a que el cambio en la tarifa de los peajes sería de un 3.9% y que se da como un requisito que se impuso en el plan de ajuste de la deuda que sacó a la ACT de la quiebra.

Señaló a que la Junta de Supervisión Fiscal había reclamado que los primeros tres años de aumentos fueran de aumentos de 8.3% cada uno.

El primero de estos ajustes tarifarios se dio el pasado 5 de agosto. No llegó a los 8.3% que había reclamado la Junta, destacó el funcionario.

El segundo aumento se impondría este próximo primero de enero.

“El argumento de ellos era que desde 2005 no había aumento de peaje, como queremos recuperar ese dinero que se perdió, tenemos que hacer un aumento más grande que el de la inflación. El argumento nosotros es que no se puede hacer un aumento que no se ejecutó en el 2005″, explicó.

El director de Carreteras insistió en que el esfuerzo que han realizado desde el gobierno contra la Junta para evitar incrementos anuales de 8.3% durante los próximos tres años ha representado un ahorro de 50% para los conductores. No obstante, con el paso que se dará el primero de enero, se llevaría la tarifa del peaje a la que reclamó en primera instancia la Junta de Supervisión Fiscal para el aumento que se registró el pasado 5 de agosto.

Dijo que lo que buscaron fue que “no sea un ajuste demasiado drástico y poder, a su vez, hacer la obra que es necesaria para poder tener una mejores vías y mucho más seguras”.

Por su parte, el principal oficial ejecutivo de Metropistas, Julián Fernández, expuso que la razón por la cual decidieron incrementar en un promedio de 10 centavos la mayoría de los peajes que administran en la autopista José de Diego y la PR-5. Sería principalmente para mitigar los aumentos registrados en el costo de la operación. Por ello, destacó que “el ajuste se calcula siguiendo la fórmula establecida en el contrato de concesión basada en el por ciento de inflación (índice de precios al consumidor)”.

Además, hizo constar que “Metropistas cuenta con un plan estratégico para el desarrollo de proyectos que mejoran la seguridad y el confort de sus clientes que no depende de los ajustes en la tarifa de peajes. Desde 2011, Metropistas ha invertido más de $180 millones solo en mejoras a la infraestructura vial. Actualmente, por ejemplo, Metropistas trabaja en proyectos como la extensión del carril dinámico en Dorado y la repavimentación desde San Juan hasta Toa Baja. Así mismo, este año, la empresa completó la demolición de las antiguas estaciones de cobro de peaje y la reconfiguración de carriles con el objetivo de bridar mayor fluidez y seguridad a los conductores”.