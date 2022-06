Aunque hubo un amague de bajar a votación hoy en la sesión del Senado el controvertible Proyecto 693 que añade limitaciones al aborto, el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, dijo que ante la ausencia de dos senadores la medida queda pendiente para otro día.

“Si la sesión tiene quorum y está todo el mundo (se bajará) porque no quiero votar algo que no estén los senadores para que no digan que se votó cuando no estaban unos y estaban otros. Quiero que estén todos los senadores cuando se vaya a bajar y no puedo decir que sea hoy porque hay senadores ausentes”, indicó Dalmau Santiago a preguntas de periodistas después de comenzados los trabajos, pasadas las 11:00 de la mañana.

En las gradas, mientras tanto, se han congregado personas a favor y contra de la pieza legislativa.

“Este es un proyecto bien controversial y yo espero que falten dos senadores que yo sé que están a favor del proyecto y van a decir que lo hice para derrotarlo… yo quiero que esté todo el mundo aquí”, sostuvo el líder senatorial.

Dijo, sin embargo, que la medida está lista para ser llevada al pleno senatorial en cualquier momento de sesión. “Puede bajar hoy, puede bajar el martes, puede bajar cualquier día de sesión, pero yo como presidente no estoy inclinado en bajar un proyecto si hay senadores ausentes… Si no están los 27 senadores, pues yo lo pienso”, indicó Dalmau Santiago.

Más temprano, el senador Torres Berríos dijo que “hoy estaremos ejerciendo el voto como dicte nuestra conciencia”.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, es la autora de la medida en la que también figuran como autores Dalmau Santiago, Thomas Rivera Schatz, Rubén Soto, Albert Torres Berríos, Ramón Ruiz Nieves y Kerem Riquelme.

La pieza legislativa tiene un informe positivo de la Comisión de Vida y Familia que preside Rodríguez Veve y la Comisión de Asuntos de la Mujer, que se agregó en segunda instancia, rindió un informe negativo, pero solo obtuvo 6 de los 8 votos que necesitaba.

La nueva versión que circuló la Comisión de Vida y Familia del Senado incluye una enmienda que obligaría a una mujer violada luego de cumplidas las 22 semanas de gestación a optar porque le induzcan un parto prematuro.

La medida enmendada pasó el cedazo de la comisión legislativa en votación de 11-4 el pasado 2 de junio.

Las senadoras Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Democrático (PPD), María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) al igual que el senador independiente José Vargas Vidot fueron los cuatro votos en contra en el referéndum interno de la Comisión de Vida y Familia.

“Me parece bien chocante la enmienda sobre las mujeres violadas, la única alternativa que tendrían después de las 22 semanas en ausencia de la declaración de un médico o un caso de emergencia clínica es que la sometan a un parto prematuro inducido y que recurran si así quieran a la entrega voluntaria (del recién nacido)”, expresó el día de la votación la senadora Santiago.

“No ha cambiado nada en el proyecto y no podría avalarlo. He sido clara no es que haya una cultura a favor del aborto, soy madre y tengo hijos y nietos, sé que es importante preservar la vida, pero no puede ser vulnerando los derechos de las mujeres y hay que tomar en consideración muchísimas circunstancias”, dijo por su parte González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres.

La senadora dijo que “la primera versión de la medida no incluía los casos de violación, mientras que ahora se le introduce una enmienda para obligarlas prácticamente a que se induzca el parto prematuro y eso precisamente es lo que no queremos. Nosotros no queremos obligar a nadie a hacer determinada cosa, sino permitir que la persona sea la que pueda tomar la decisión”, indicó.

La senadora Rodríguez Veve indicó por su parte que se acogieron todas las enmiendas y sugerencias que se trajeron durante las vistas públicas.

“En el caso de las violaciones se estableció en el proyecto que si una madre está saludable y ese bebé de cinco meses o más está saludable también y ya el médico determina que pueda sobrevivir fuera del vientre, en esos casos, no se puede terminar con la vida de ese bebé, pero sí la madre tendrá la opción de procurar un parto prematuro para entonces no tener que estar los nueve meses embarazada”, expresó Rodríguez Veve.

La enmienda establece que en caso de embarazo por violación, de no cumplirse con ninguna de las excepciones dispuestas en la medida, si la madre no desea continuar con su embarazo en algún momento luego de cumplidas las 22 semanas de gestación, podrá optar por que le induzcan un parto prematuro, siempre y cuando el médico determine que la inducción del parto prematuro no pondrá en peligro la vida de la madre y ofrezca posibilidades de sobrevivencia a la criatura luego del parto. Añade la enmienda que “en este caso, de así decidirlo, la madre podrá utilizar cualquier recurso provisto por las leyes aplicables para dar su hijo en adopción, incluyendo, pero sin limitarse, a llevar a cabo una entrega voluntaria”.

Se establecen como excepciones “cuando la decisión de terminación de embarazos está fundamentada en el juicio médico informado por las mejores prácticas de la medicina ante una emergencia médica, cuando el médico diagnostique una anomalía fetal incompatible con la vida y cuando un médico licenciado para ejercer la medicina en Puerto Rico rebata la presunción de viabilidad”.