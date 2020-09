El reconocido publicista argentino Ramiro Argulla manifestó ayer que espera poder llegar a un acuerdo económico con la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, luego de que esa colectividad publicara hace unos días un anuncio que, según él, fue clonado por uno que realizó en su país en el 2009.

Argulla, quien dijo que ya ha mantenido conversaciones con Lúgaro, aseguró que de no llegar a un acuerdo con la candidata la demandará.

Lee: Publicista argentino a Alexandra Lúgaro: “No puedes clonar mi comercial de esta manera”

El publicista dijo que luego de mantener conversaciones con la candidata, la también abogada accedió a quitarlo de las redes sociales, pero aún se mantienen en conversaciones sobre el acuerdo económico.

PUBLICIDAD

“Ella me pidió disculpas, muy bien, justificándose con esto de que era una inspiración y que no había encontrado a quién pedírsela (una autorización). Pero, bueno, de cualquier manera no se puede usar. Accedió a bajarlo de las redes por el momento y ahora estamos discutiendo qué acuerdo económico ella puede pagar, porque por esto hay que pagar, es un delito. No es que a mí me interese la plata (dinero), pero yo no puedo presentar un precedente, que alguien se salga con la suya, que me haya copiado un comercial como este, porque, entonces, dejo libre a todas las personas que quieran tomar campañas”, manifestó en una entrevista en Informe 79 que se transmite por Mega TV.

Entrevista EXCLUSIVA con el publicista argentino Ramiro Agulla. Creador de campaña política argentina de la que se alega que la nueva campaña de Alexandra Lúgaro de Movimiento Victoria Ciudadana hizo plagio. Escuche lo que el publicista le dijo a la periodista @layzatorres en Informe79 @megatvpr #informe79 Posted by Informe 79 on Tuesday, September 1, 2020

“No es bueno robar una idea para una causa que lo que reclama es no robar”, añadió.

Argulla, quien dijo que ya ha tenido tres conversaciones con la licenciada, espera llegar al acuerdo esta semana.

Asimismo en la entrevista señaló que el mensaje que intenta llevar con su anuncio que realizó en 2009 en Argentina es alertar sobre el robo de las elecciones y no tiene que ver necesariamente con el reclutamiento de voluntarios de colegios de votación.

“Por eso es que digo que no me robó un vídeo, me robó una idea grande para decir que estas reclutando voluntarios y decir que se están robando los votos”.

La semana pasada Arrgulla publicó un tuit que leía “@AlexandraLugaro Te amo, pero no puedes clonar mi comercial de esta manera”. Luego, escribió los enlaces a su anuncio y al publicado por el Movimiento Victoria Ciudadana en Facebook.

PUBLICIDAD

Tras eso, Lúgaro informó el pasado sábado a este diario que todavía no había sido contactada por el publicista.

La candidata aceptó que no cuenta con ninguna autorización de parte de Agulla para poder utilizar su anuncio, pero actualizándolo a la realidad puertorriqueña para reclutar a funcionarios de colegio.

“Lo que pasa es que eso fue hace 11 años y no estaba publicado en ningún sitio, sino una persona que lo publicó en YouTube. Nosotros buscamos contactar al candidato (Francisco de Narváez) y buscar si tenía alguna agencia, pero el mismo reporte dice que él estaba desaparecido”, afirmó la candidata.

“No pudiendo encontrar ningún tipo de derecho con respecto al anuncio o el anuncio oficial, lo que hicimos fue grabar un vídeo con un ‘disclaimer’”, añadió, al aludir al vídeo que publicó en su página de Facebook el viernes 21 de agosto.

En ese entonces la líder del MVC informó que con la información provista por Primera Hora intentará comunicarse con la agencia de publicidad.

Mira los anuncios:

El original

El del Movimiento Victoria Ciudadana