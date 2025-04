Con evaluaciones favorables y otras no tanto, la gobernadora Jenniffer González recibió una C como nota en el arranque de su administración.

A tenor con sus primeros 100 días dirigiendo los destinos de Puerto Rico, Primera Hora realizó un sondeo informal entre los boricuas para conocer cómo calificarían su desempeño.

Hubo de todo: desde A hasta F.

Algunos defendieron su gestión hasta el momento, justificando que lleva solo 100 días de gobierno. Otros le recordaron sus promesas de campaña, las que -a juicio de ellos- no ha encaminado a cumplir.

Eso sí, “hay espacio para mejorar”, según indicaron los entrevistados en diversos pueblos de la Isla.

PUBLICIDAD

Veamos lo que dijeron:

Nota: B

“La veo enfocada, la veo con deseos de trabajar, la veo con integridad. Me hubiese gustado que fuera más agresiva en cuanto a esto de la ideología de género. Esto es un cáncer que tiene nuestra bendita sociedad. Me hubiese gustado que el secretario de Educación estuviera bien comprometido con una enseñanza sana, no hay razón para que en Puerto Rico la enseñanza sea peor que mediocre. Se puede mejorar en muchas cosas. Y yo personalmente pienso que el Departamento de Instrucción (Educación) debería ser privatizado”.

Jorge Hernández, 66 años, retirado, residente de Santurce

Nota: D

“El gobierno ahora mismo está haciendo un revolú. Están pasando cosas muy mal, se están enfocando en cosas que en verdad no importan, cuando pueden enfocarse en la economía, en el pueblo, en la seguridad de la gente. Vemos que hay casas y edificios en malas condiciones, las mismas carreteras y todo eso, y se enfocan en la gente trans como si nada. En vez de protegerle la seguridad a esta gente, lo que son los derechos de la mujer, están tratando de quitar todos estos derechos. Se les olvida que se supone que la religión y el estado estén separados”.

Axel, 22 años, estudiante universitario, residente de Santurce

Nota: F

“Está bien pésimo, en cuestión de las carreteras, los servicios a los envejecientes, a los impedidos, para las personas con problemas auditivos, como yo, por ejemplo, el plan (médico) que tengo me han denegado los audífonos dos veces, me denegaron también el servicio de un estudio de sueño, que tengo que costearlo yo. Y los audífonos solamente salen como en $4,000. ¡Imagínese! Y he trabajado con envejecientes, encamados, los que no son encamados, y he visto que pasan dificultades. El gobierno no los está atendiendo correctamente. Y también debe estar más atentos a los niños de educación especial”.

PUBLICIDAD

Soraida Cintrón Cruz, 49 años, enfermera (momentáneamente desempleada), residente de Santurce

Una de las preocupaciones ciudadanas son los servicios hacia la población de la tercera edad. ( Carlos Giusti/Staff )

Nota: D

“Todavía no se han visto las promesas que ella hizo. No veo que esté bregando como debiera, porque prometió resolver el problema de LUMA y eso está peor. Y está siguiendo muchas de las asignaciones de (el presidente Donald) Trump y eso no le conviene al pueblo, para mí”.

José Hernández, 69 años, retirado, residente deMorovis

Nota: B

“Más me voy por las cosas básicas de las cosas médicas, de los hospitales y esas cosas, que cuando uno necesita la ayuda o el apoyo, ahí pues nunca está esa ayuda como tal. Por eso es una B”.

Asleich Villafañe, 33 años, técnica T1 de niños con autismo, residente de Morovis

Nota: D

“Yo le doy una D. No se ve movimiento. Eso. Yo esperaba sentir más el movimiento. Vamos a hablar con él (el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera) para que le explique lo que siente el pueblo. Hace falta trabajo, que corra el dinero, que corra”.

Jorge Bauzó, 81 años, jubilado, residente de Bayamón

Nota: B

“Está haciendo bien las cosas, por ahora. Pero todavía le falta desarrollar la situación que está en Puerto Rico. Ha tratado con disciplina y respeto las opiniones de las otras personas. Pero ella tiene que darle su oportunidad al comisionado residente (en Washington, Pablo José Hernández), una oportunidad y tiempo, tiene que ser un poco más consciente de que es novato, y no puede decirle lo que le dijo por televisión. Porque eso es una falta de respeto. No importa el partido que sea, se tienen que unir para que Puerto Rico siga pa’lante. Por eso le doy la B”.

PUBLICIDAD

Nancy, 56 años, operaria de una compañía militar, residente deMorovis

Pablo José Hernández, comisionado residente ( Xavier Araújo )

Nota: C

“¿Qué nota? Yo creo que una C. Bueno, está arrancando. Es que todavía no ha llegado donde tiene que llegar. Pero, va por ahí poco a poco. Creo que necesita organizarse un poquito más e ir más acorde con sus decisiones. No se ha visto un avance de las cositas que ella habló durante su campaña. Primero que nada, tiene que organizarse un poquito más, porque a veces la noto media perdidita. Y, pues, que continúe ahí. Ella está empezando ahí, 100 diítas nada más, todavía falta el resto del año y yo sé que ella puede. Yo sé que le va a ir bien. Lo que pasa es que va por ahí, lentito, pero vamos por ahí”.

Cinthia Ramírez Sánchez, 38 años, residente de Bayamón, ama de casa

Cinthia Ramírez Sánchez, Bayamón ( Suministrada )

Nota: C

“Yo le daría una C menos, porque está muy lenta en los procesos. Tal vez, a lo mejor, que no le están informando, verdad, no hay una forma de enterarse, pero yo creo que está un poquito lenta. Está lentita. Y, eso de los sueldos exorbitantes, cuando tú ves gente que está sufriendo, para mí eso no me está bien. Por eso, le daría una C menos”.

Luz González Calderón, 65 años, jubilada, residente de Bayamón

Nota: C

“No sé qué exactamente ha marcado la diferencia desde que llegó Jenniffer González con el momento que no estaba. No soy el mejor para darle una nota. Pero, si yo le tuviese que dar una nota, yo me fuese neutral, porque no puedo decir que he visto algo súper malo ni tampoco algo súper bueno. Yo le daría una C”.

PUBLICIDAD

Michael Gabriel Rodríguez Orta, 23 años, estudiante universitario, residente de Bayamón

Michael Gabriel Rodríguez Orta, 23 años, estudiante universitario, residente de Bayamón ( Suministrada )

Nota: D

“Yo no veo muchas noticias ni nada, pero no he visto que ella haya hecho algo así (importante) por Puerto Rico. Hasta ahora no he visto nada. No estoy en nada de política ni colores y eso… No lleva tanto, pero no he visto nada así bueno, bueno. Aquí hay muchas cosas para darle atención a Puerto Rico, (como) los envejecientes, las localidades de la gente pobre, hay muchas cosas, barrios (que) los mismos pueblos, alcaldías no van y no se mueven. No tiene que ser ella, puede ella mandar a alguien”.

Joel De Jesús, 52 años, retirado, residente de Aibonito

Joel De Jesús, 52 años, retirado, residente de Aibonito ( Suministrada )

Nota: F

“Yo me atrevo a decir F, porque ahora mismo con el director de la Salud (Víctor Ramos)… que le están adjudicando de un cuarto de millón de pesos (por una denuncia del Colegio de Médicos Cirujanos) que no sabe ni explicar… Ella pone el cuello en la guillotina a favor de él”.

Juan Antonio Avilés, 69 años, retirado, residente de Aibonito

Nota: C

“Hay cosas que no ha hecho. (Hay que arreglar las carreteras, pero, debe exigirles eso a los alcaldes) para que atiendan más al pueblo, y eso. Lo que pasa es que no me gusta la política”.

Anthony, 63, retirado, residente de Cabo Rojo

Nota: C

“Como una C tiene, porque ella ha prometido y ha prometido muchas cosas que como gobernadora no ha cumplido. Yo entiendo que como comisionada residente cumplió muchas cosas y nos ayudó en muchas situaciones. Pero, como gobernadora no la veo cumpliendo. Tiene que cumplir con lo que prometió, porque el pueblo tiene mucha esperanza y mucha fe en ella. No ha arrancado y todo es bochinche. No entiendo, porque yo le digo que como comisionada me encantó todo su trabajo. Espero que cumpla todo lo que prometió”.

PUBLICIDAD

Joanys Gelpí Delgado, 48 años, ama de casa, residente de Juncos

Joanys Gelpí Delgado, 48 años, residente de Juncos ( Suministrada )

Nota: C

“Yo siento que con el otro (gobernador, Pedro Pierluisi,) se anunciaban proyectos que iba a estar haciendo. Ella nunca anuncia nada de lo que va a hacer. Yo no la conozco muy bien, pero yo pienso que un gobernador tiene que ser más atento a su pueblo, las necesidades de las que tiene el pueblo, si hay carreteras que hay que arreglar, mira, más atención a eso”.

Alice, 67, retirada, residente de Cabo Rojo

Nota: F

“Dijo unas cosas en la campaña, como con lo de LUMA, y no ha cumplido. Esa es una de las razones. Y… se está enfocando más, okey, está bien el turismo (y el turismo con la) República Dominicana, no está mal eso, pero pienso que debe cumplir primero las promesas del principio para poder lograr otras cosas”.

Fransualy Suárez, 30 años, secretaria de médico internista, residente de Cabo Rojo

Nota: F

“Esa es la Trump puertorriqueña. Primero que nada, no ha cumplido lo que ha prometido. Al contrario, se ha contradicho, ha hecho todo lo contrario de lo que ha prometido, las mentiras de izquierda a derecha. Los nombramientos totalmente cuestionables y ahora no estamos para esos tiempos. Necesitamos gente íntegra, ética, moral, profesional, experimentada. Necesitamos gente que le sirva al pueblo, como Eliezer Molina y estos que le están sacando la cara y que hasta han recibido el otro lado de la moneda”.

Sandra Lugo Camacho, 69 años, jubilada, residente de Yauco

Sandra Lugo Camacho, 69 años, jubilada, residente de Yauco ( Suministrada )

Nota: B-

“Yo voté por ella. Pero, empezamos dándole B menos, porque todos los nombramientos que está haciendo no son de buena calidad. Son personas que han pasado por muchos casos y mucha corrupción y ella se está haciendo de la vista larga. Se supone que esté trabajando por el pueblo, pero yo no veo eso. No está trabajando por nosotros. Está trabajando por ella y para ellos. Lo que esperamos es que mejore y nos ayude”.

PUBLICIDAD

Wilfredo Figueroa, 31 años, trabaja en deportes, residente de Juncos

Wilfredo Figueroa, 31 años, trabaja en deportes, residente de Juncos ( Suministrada )

Nota: B

“Hasta ahora, está mucho en la calle. (La veo actuando). Está soltando (fondos), les dio los chavos a los pescadores y con lo de LUMA está más o menos (cumpliendo)”.

Luis Vega, 44 años, guardia de seguridad, residente de Yauco

Nota: C

“Primero, no voté por ella. Segundo, no la sigo en nada. Pero, yo le daría C, porque no (es) para darle una F, pero es como que no se ha escuchado (que está trabajando para el pueblo)”.

Rebeca Pacheco, 50 años, asistente administrativa, residente de Yauco

Nota: A

“Yo le doy A, porque está empezando y hay que esperar que tiempo pase. Pero, para mí lo está haciendo bien. Ella lleva poco tiempo y hay que darle break a ver qué pasa. Pero, se ve que está trabajando por el pueblo”.

Rolando Negrón Camacho, 49 años, empleado de mantenimiento, residente de Aguas Buenas

Rolando Negrón Camacho, 49 años, empleado de mantenimiento, residente de Aguas Buenas ( Suministrada )

Nota: A

“Cuando arranque es que se va a ver. Deja que arranque. Es que ha empezado con problemas. Deja que le aprueben las cosas que quiere. Que si pone a una persona y no se la aprueban. Eso es un enredo que tienen ahí. Pero, para mí, ella cuando arranque hay que darle la A. Usted verá. Es que no la han dejado arrancar”.

Efraín Zayas Díaz, 67 años, jubilado, residente de Gurabo

Efraín Zayas Díaz, 67 años, jubilado, residente de Gurabo ( Suministrada )

Nota: A

“Yo voté por ella, ponle A. La razón porque ella está en un comienzo, está empezando… Pero, lo que ha hecho está bien. Yo entiendo que lo que ella prometió al pueblo, pues, lo está ejecutando y entiendo que está bien, lo de trabajar por el pueblo, lo de trabajar las ayudas y el intervenir con los Estados Unidos para traer más ayudas. Vuelvo y te digo, es un proceso, y en esos 100 días ese comienzo yo lo encuentro que está perfecta”.

PUBLICIDAD

Noelia Mercado Velázquez, 71 años, ama de casa, residente de Gurabo

Noelia Mercado Velázquez, 71 años, ama de casa, residente de Gurabo ( Suministrada )

Nota: C

“Hasta el momento, tiene una C. Tiene que ir a muchos hogares que hay necesidad y ayudar a resolver. Tiene que atender más a los ciudadanos, porque esos fueron los que le dieron el voto, los ciudadanos. Si no fuera por ellos, no estuviese en la posición en la que está”.

Suehail Castro, 47 años, ama de casa, residente de Gurabo.

Nota: B

“Yo le doy B. Ella se está portando bien y se lo merece. Lo que siento es que tienen que ayudarnos un poco más. Pero, por lo menos ahora está haciendo las cosas mejores que antes. Si se daña, pues, no votamos por ella”.

Margarita Sierra Rivera, 79 años, jubilada, residente de Las Piedras

Margarita Sierra Rivera, 79 años, jubilada, residente de Las Piedras ( Suministrada )

Nota: C

“Yo le daría una C, porque ha prometido muchas cosas y no ha cumplido. Yo voté por ella, incluso. Pero, la verdad, la verdad no se ve movimiento para mejorar la educación, los hospitales, que intervenga con las medidas que está tomando (el presidente Donald) Trump. Yo espero que sea más efectiva, y yo voté por ella. Se merece una C, por ahora”.

Julio Díaz Flores, 58 años, desempleado, residente de Juncos

Julio Díaz Flores, 58 años, desempleado, residente de Juncos ( Suministrada )

Nota: A

“Hay que darle A. Ella empezó y no se puede ajorar. Lo que estaba mal, ella lo está arreglando y eso no lo ve la gente”.

Enrique Ramos Tolentino, 67 años, jubilado, residente de Juncos

Enrique Ramos Tolentino, 67 años, jubilado, residente de Juncos ( Suministrada )

Nota: C

“Si yo fuera a votar, le daría C y yo soy penepé, de hecho. Lo que pasa es que no sé quién la está asesorando a ella. Lo que ha hecho es, no es meter la pata, es que tiene algunos nombramientos que no son adecuados para Puerto Rico. Ella tiene actitud e inteligencia para poder bregar con este país. Tiene que cambiar su forma de ser a ver si mejora”.

Juan Roldán Pérez, 73 años, jubilado, residente de Juncos