El director de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Rivera Ortiz, aclaró este viernes que la agencia no realizará labores de mejoras en la zona de San Juan mañana, sábado, como comunicó ayer el municipio de San Juan.

Se informó que los trabajos se realizarán el martes, 1 de diciembre, día en que la corporación ya tenía previsto hacer otras obras de mejoras en la zona. Todas las labores redundarán en que múltiples áreas de la ciudad capital se queden sin servicio de agua potable.

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En comunicado de prensa, se detalló que los abonados del Viejo San Juan, Condado, Miramar y Ocean Park, en el municipio de San Juan, estarán este próximo martes sin agua potable por un periodo de entre ocho a 12 horas. Durante el periodo, la AAA reparará una tubería del sistema de distribución de agua potable que fue impactada por un contratista del municipio de San Juan.

La rotura que afecta a esta zona ocurrió durante la construcción del nuevo cuartel de la Policía Municipal de Miramar Sur.

Mientras tanto, la AAA también realizará mejoras en el Cupey Water System, lo que impactará a unos 41,296 durante un periodo de 20 horas.

Las zonas afectadas son: Cupey, Fairview, Venus Gardens, San Gerardo, Venezuela, Mansiones de Cupey, Los Paseos, Alturas de Cupey, Arcos de Cupey, Colinas de Cupey, Brisas de Cupey, Pórticos de Cupey, Quintas de Cupey, El Cinco, Lomas del Viento y Morcelo, PR-176, PR-199 y PR-844.

Se detalló que los trabajos que se realizarán son para reparar un salidero en una tubería de 36 pulgadas de diámetro.

“En la AAA trabajamos un calendario de trabajos programados con el fin de que nuestra gente pueda prepararse con tiempo. Con el mismo queremos evitar que estos trabajos de reparación afecten el servicio durante el fin de semana y los días festivos de la temporada navideña. Por eso, la integraremos a las mejoras que ya teníamos programadas en la región para el martes”, expresó Rivera Ortiz.

La Autoridad recomendó a los residentes y comerciantes de los sectores afectados que almacenen suficiente agua para cubrir sus necesidades esenciales mientras se realizan los trabajos y se restablece el servicio.