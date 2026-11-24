La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizará una serie de trabajos programados durante el mes de diciembre en los municipios de San Juan y Guaynabo que requerirán interrupciones temporeras del servicio de agua potable, informó hoy el director ejecutivo de la Región Metropolitana, José Rivera Ortiz.

Rivera Ortiz indicó que las intervenciones se llevarán a cabo los días 1, 7 y 14 de diciembre, como parte del plan de mantenimiento y mejoras operacionales que la agencia desarrolla desde el verano para optimizar la distribución y prevenir averías mayores en la red.

Según la corporación pública, las obras incluyen la reparación de una tubería de gran diámetro en el sistema Cupey Water System, en San Juan. En Guaynabo, por su parte, se reemplazará un panel eléctrico en la estación de bombas Finca Rosso 1 y se reparará una tubería en la carretera PR-834.

PUBLICIDAD

“Estos trabajos son fundamentales para fortalecer nuestra infraestructura de agua y brindar un mejor servicio a nuestra gente. Algunas de estas labores requerirán interrupciones temporeras del servicio. Para minimizar los inconvenientes, hemos coordinado los ajustes operacionales en los sistemas en los que estaremos trabajando con el fin de reducir la cantidad de abonados afectados y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Además, establecimos un calendario de trabajo que evita interrupciones por estas labores durante los días festivos de la época navideña”, expresó Rivera Ortiz, en declaraciones escritas.

El funcionario añadió que estas mejoras buscan evitar pérdidas de agua potable, proteger los abastos y asegurar la continuidad del suministro para miles de clientes en el área metropolitana.