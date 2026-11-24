El embalse La Plata registró un nuevo aumento en su nivel de agua y se mantiene por encima de la marca de Control, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), correspondiente a este martes, 24 de noviembre.

El cuerpo de agua alcanzó los 42.68 metros, lo que representa un incremento de 0.06 metros (seis centímetros) respecto al día anterior.

La mejoría se produce luego de varios días de condiciones lluviosas asociadas a la cercanía de una vaguada sobre Puerto Rico, que ha provocado aguaceros y tronadas en distintas regiones del archipiélago. El patrón de lluvia ha dejado acumulaciones significativas en algunos sectores y ha contribuido a aliviar, al menos parcialmente, la situación de los recursos de agua.

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De acuerdo con el informe de la AAA, La Plata permanece en la categoría de Ajustes Operacionales, identificada en color anaranjado en la gráfica de niveles de los embalses. Su lectura actual se encuentra 2.18 metros por encima del umbral de Control, establecido en 40.50 metros.

Aunque el aumento representa una señal favorable, el embalse todavía no ha alcanzado la categoría de Observación, cuyo límite comienza en los 44.90 metros.

La cantidad de lluvia que recibe la cuenca de La Plata es clave para su recuperación. Los ríos tributarios que alimentan el embalse atraviesan los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.

Mientras tanto, los efectos de la vaguada han comenzado a disminuir, aunque todavía se esperan aguaceros en varias regiones durante este martes.