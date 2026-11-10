El embalse La Plata experimentó un aumento de 0.42 metros en su nivel de agua durante las pasadas 24 horas, aunque todavía permanece bajo la categoría de “ajustes operacionales”, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) correspondiente a este martes, 10 de noviembre.

La represa, localizada entre Comerío y Toa Alta, registró una lectura de 42.93 metros a las 5:00 a.m. de este martes, lo que representa una mejoría frente a los 42.51 metros reportados el día anterior.

Niveles de los embalses. ( Captura )

El incremento ocurre luego de varios días de lluvias que han favorecido la recuperación de algunos cuerpos de agua en Puerto Rico. Sin embargo, La Plata todavía no alcanza el nivel de “observación”, cuyo umbral se encuentra en 44.90 metros.

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Para llegar a esa categoría, el embalse tendría que aumentar otros 1.97 metros. Mientras tanto, el nivel de “seguridad” comienza en 47.70 metros.

La situación de La Plata ha sido motivo de atención debido a la reducción que experimentó durante las pasadas semanas. A principios de noviembre, la represa llegó a acercarse al nivel de “control”, lo que generó preocupación por su disponibilidad de agua.

No obstante, las precipitaciones recientes han contribuido a una recuperación progresiva. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había señalado que las lluvias sobre municipios como Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta podían favorecer la cuenca de La Plata.

La Plata es una fuente importante de abasto para residentes de varios municipios, entre ellos Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Vega Alta.

Otros embalses

En el monitoreo de este martes también se observaron cambios en otros cuerpos de agua. Carraízo, por ejemplo, registró un aumento de 0.02 metros y se mantuvo en nivel de “Seguridad”, mientras que Cidra subió 0.01 metros y permaneció en “Observación”.

El informe también reflejó que varios embalses se encontraban en nivel de “Desborde”, entre ellos Guineo, Guayo, Loco y Dos Bocas.

Aunque las lluvias recientes han permitido aumentos en distintas represas, el comportamiento de La Plata continúa siendo uno de los puntos de atención por su importancia para el suministro de agua en la zona norte de Puerto Rico.