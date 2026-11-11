El embalse La Plata registró un aumento de 0.22 metros en su nivel durante las últimas 24 horas, aunque todavía permanece en la categoría de ajustes operacionales, según el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado este miércoles, 11 de noviembre, a las 5:00 a.m.

De acuerdo con los datos de la corporación pública, el nivel del embalse se situó en 43.15 metros, por encima de los 42.93 metros reportados el día anterior. Sin embargo, todavía no alcanza el nivel de observación, establecido en 44.90 metros.

La Plata se encuentra a 2.65 metros del umbral de control, fijado en 40.50 metros. Si su nivel desciende por debajo de esa marca, entraría en dicha categoría, que representa una condición más baja que la actual.

El aumento registrado representa una recuperación en el nivel del embalse, pero todavía se mantiene por debajo de las categorías de observación y seguridad. La AAA continúa monitoreando diariamente el comportamiento de sus cuerpos de agua.

En cuanto a otros embalses, Carraízo bajó 0.06 metros, para ubicarse en 40.84 metros, mientras que Cidra se mantuvo sin cambios, en 400.00 metros.