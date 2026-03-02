El legislador José “Conny” Varela anunció la radicación de una resolución conjunta en la Cámara de Representantes, a la que unieron los representantes Swanny Vargas Laureano, Ramón Torres Cruz y Ángel “Tito” Fourquet, con el fin de iniciar el proceso para enmendar la Constitución de Puerto Rico y establecer un mecanismo de segunda vuelta electoral para la elección a la gobernación.

La medida propone que se someta a votación mediante referéndum la aceptación del pueblo de Puerto Rico a que, en los casos en que en una elección general ningún candidato o candidata a la gobernación obtenga más del 45% de los votos válidos emitidos, se convoque a una segunda ronda electoral. Esta segunda vuelta se celebraría en una fecha posterior definida por ley, con el objetivo de que la persona electa cuente con un mandato mayoritario claro.

PUBLICIDAD

Relacionadas La segunda vuelta

El representante Varela destacó que “el sistema actual permite la elección de un gobernador o gobernadora con un porcentaje reducido del voto, lo que afecta la estabilidad política y la gobernanza. La propuesta busca que la Constitución incorpore un mecanismo ampliamente utilizado en otras jurisdicciones democráticas para fortalecer la legitimidad del mandato ejecutivo”.

Tanto Varela, como Vargas Laureano, Torres Cruz y Fourquet coincidieron en la importancia de abrir un proceso de discusión pública y legislativa sobre este modelo electoral, subrayando que la medida no favorece a partido o candidatura alguna, sino que persigue atender un asunto estructural del sistema democrático puertorriqueño.

De ser aprobada, la propuesta enmienda constitucional deberá someterse al voto del pueblo mediante referéndum, según dispone la Constitución de Puerto Rico.