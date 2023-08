El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo hoy que el referido del representante José “Cheíto” Rivera Madera a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) responde “a un arresto ilegal y a una revancha política”.

“(El referido) sienta un precedente bien nefasto para lo que (son) los pesos y contrapesos en nuestro sistema republicano de gobierno, especialmente en el elemento de fiscalización del ejecutivo en su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso precisamente era lo que hacía el compañero temprano en la madrugada, notificándole a una rama del ejecutivo que estaba incumpliendo la ley, que ese no era el estado de derecho. Y, por hacer su trabajo, su prerrogativa constitucional, es arrestado de forma ilegal”, dijo Hernández Montañez a preguntas de Primera Hora.

El pasado 10 de mayo Rivera Madera acudió en sus funciones legislativas al área de construcción de una antena de telecomunicaciones en el barrio Indios, sector San Germán en Guayanilla cuando fue arrestado por la Policía.

El presidente de la Cámara acusó al Departamento de Seguridad Pública (DSP) de hacer una investigación “deficiente” sobre el incidente y denunció que Rivera Madera nunca fue citado para ofrecer su testimonio.

“El DSP permitió que sus empleados y oficiales comparecieran ante el Departamento de Justicia a mentir bajo juramento, conforme a una investigación claramente arbitraria, para proteger a sus propios funcionarios y empleados que, el 10 de mayo de 2023, día de los hechos imputados, permitieron que la compañía Elite Towers, LLC incurriera en actos ilegales. Esa es la verdad”, reclamó Hernández Montañez.

Dijo que el referido a la OPFEI se fundamenta en una alegada violación al Artículo 200 del Código Penal que sanciona como delito grave “impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción… que cuente con los permisos o autorizaciones o endosos de las agencias concernidas”.

Acompañado por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz González y otros legisladores de esa colectividad, el líder cameral anunció en conferencia de prensa en el Capitolio que acudirán a “todos los foros pertinentes” para defender al representante por el Distrito 23 que comprende los municipios de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce.

“Nosotros vamos a defender las prerrogativas (constitucionales) del legislador y si tengo que hacer un serrucho para ayudar al legislador a pagar su defensa, lo voy a hacer. Vamos a apoyar al representante y vamos al tribunal”, aseguró Hernández Montañez.

El líder cameral sostuvo que la compañía Elite Towers, LLC no tenía permiso, autorización o endoso para realizar trabajos de construcción entre las 10:00 p.m. a 7:00 a.m., como lo exige el Reglamento 8019 de 9 de mayo de 2011, conocido como Reglamento para el Control por la Contaminación por Ruidos.

Hernández Montañez y el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero además, indicaron que el área de construcción no estaba acordonada y Rivera Madera, quien protestaba desde la carretera, no estorbó la labor de algún empleado de la compañía. Por lo contrario, se le acercó a un agente de la Policía de Puerto Rico, únicamente identificado como el teniente Irizarry, para pedirle la existencia de permisos, autorizaciones o endosos requeridos para el trabajo.

Poco después del teniente Irizarry reconocer la ausencia de estos documentos, Rivera Madera fue arrestado, al igual que a los activistas ambientales Jimmy Borrero y Manuel Díaz Pérez, del Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas. De acuerdo a Hernández Montañez, no existe evidencia alguna que establezca que Rivera Madera haya interrumpido la labor de algún empleado cuando interpeló al agente.

“(Rivera Madera) no cometió ningún delito, nunca entró a la propiedad privada, no existía ningún perímetro o área acordonada, nunca ocupó terrenos, maquinarias o espacios, y nunca impidió la entrada o el acceso de empleados, vehículos o personas. Por parte del legislador, que es quien estamos defendiendo nosotros, no hay ninguno de los elementos de incumplimiento a la ley que causarían que se diera un referido”, repitió Hernández Montañez.

“La presencia pacífica del representante Rivera Madera únicamente pretendía notificar al Negociado de la Policía sobre el estado de derecho vigente y exigir que, en protección de la salud y el bienestar de sus constituyentes, se hiciera cumplir la ley”, dijo para agregar que el DSP “tiene mucho que explicar”.

Reclamó que el DSP nunca citó al representante Rivera Madera a ofrecer su testimonio “a pesar de su disponibilidad irrestricta y la existencia de prueba conflictiva que demostraba que la alta oficialidad del Negociado de la Policía incumplió con la ley”.

El Presidente de la Cámara dijo que corresponde al DSP explicar bajo qué autoridad ordenó la movilización de cientos de agentes de la Policía a proteger la construcción de una torre de telecomunicaciones que no tenía los permisos requeridos, quién dio esta instrucción y bajo qué disposición legal se eximió a la compañía Elite Towers, LLC de cumplir con la ley y la reglamentación vigente, a pesar de que nuestro ordenamiento no permite este curso de acción”.

El representante Fourquet Cordero, quien preside la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste dijo que el arresto se produjo el día antes de que la comisión legislativa realizaría una vista pública sobre la construcción de la antena en Guayanilla.

“Citamos a una vista legislativa el 9 de mayo y, al otro día como ladrón en la noche, esta compañía pretende intervenir con los terrenos fuera de horas laborables y fuera de horarios de permiso. Yo no quiero pensar que están tomando acción contra un legislador…(o) para menoscabar una investigación legislativa”, relató Fourquet Cordero al recalcar que en la vista pública que, finalmente, se celebró el 22 de junio “nadie pudo producir un permiso para que esa compañía trabajara a esa hora”.

“Este proceder arbitrario y abusivo provocó la movilización de la maquinaria del Estado, el arresto ilegal de tres manifestantes y la violación de las nociones básicas a un debido proceso de ley y la igual protección de las leyes garantizadas en nuestra Constitución”, declaró Fourquet Cordero.

El legislador sostuvo que en la vista pública el DSP admitió que los agentes trabajaron “en un rol de seguridad privada”, pues llegaron al área previo a la intervención de Rivera Madera y los manifestantes.

“Estamos hablando del Estado en todo su poder de parte del Ejecutivo para descarrilar una investigación y proteger una construcción”, recalcó Hernández Montañez.

Además de Hernández Montañez, Fourquet Cordero y Ortiz González cerraron filas con Rivera Madera, los representantes Gretchen Hau Irizarry y Hector Ferrer Santiago.

Rivera Madera, natural de Guayanilla, ha sido un crítico de la administración del gobernador Pedro Pierluisi por el atraso en la reconstrucción de las escuelas del suroreste del país afectadas por los terremotos de 2020 y por el contrato otorgado a LUMA Enegy, para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

En el mensaje que el gobernador ofreció a la Asamblea Legislativa sobre el estado de situación del país el pasado 28 de marzo, el representante Rivera Madera colocó en sus redes sociales un post que decía “Justicia divina”, en alusión a que el mandatario tuvo que pronunciar el discurso en el Capitolio con plantas eléctricas por dos apagones debido a fallas en el sistema eléctrico, reconocidas por LUMA. En el primer mensaje, mientras Pierluisi se dirigía los legisladores en el hemiciclo, en abril de 2021, Rivera Madera levantó un cartel que leía “Escuelas para el sur, basta ya de promesas”.

«Si no luchas ten al menos la decencia de respetar a quien sí lo hace»

José Marti



Las comunidades pobres y desventajadas de mi Distrito siempre van a tener en mi una voz que los defienda. Allá quienes juegan del otro equipo, junto a aquellos que oprimen y abusan.

Ese es mi… pic.twitter.com/WA8MRIYyMM — Jose Cheito Rivera Madera (@CheitoRiveraMad) August 8, 2023

“Lo quieren callar”, dijo el Presidente de la Cámara. “No hay duda que la Cámara de Representantes ha sido vocal, ha sido disciplinada, responsable en levantar la voz en nombre de los ciudadanos de Puerto Rico y uno de los funcionarios que ha hecho extraordinario trabajo en este cuatrienio es José Rivera Madera”, sostuvo el líder legislativo.

Rivera Madera no estuvo presente en la conferencia de prensa y su oficina en el sótano del Capitolio permanecía cerrada.

“Las comunidades pobres y desventajadas de mi Distrito siempre van a tener en mí una voz que los defienda. Allá quienes juegan del otro equipo, junto a aquellos que oprimen y abusan. Ese es mi compromiso. Mañana hablaremos más sobre el tema. Siempre con la frente en alto.”, expresó el legislador en su cuenta de Twitter.