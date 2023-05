El representante a la Cámara, José “Cheíto” Rivera Madera sostuvo hoy que la construcción de la torre de telecomunicaciones en la comunidad Los Indios en Guayanilla “es ilegal” y que volverá a manifestarse en contra del proyecto, aún si tuviera que exponerse a ser arrestado nuevamente.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) fue detenido a eso de las 3:00 de la madrugada de hoy, junto a líderes del Campamento contra las Cenizas de Peñuelas, cuando intentaban detener el paso de varios camiones con mezcla de concreto en los predios de la construcción de la gigantesca antena, en la comunidad guayanillense.

PUBLICIDAD

Tras el arresto en la madrugada, Rivera Madera fue llevado al Cuartel de la Policía de Peñuelas, donde permaneció detenido hasta que a media mañana fue liberado, pero dijo que se le informó que podría ser citado por el Departamento de Justicia.

“Esto de las antenas es un abuso, ya tiene que parar. Por años han sembrado de antenas a nuestras comunidades pobres en el distrito”, repudió el legislador, natural de Guayanilla, quien también ha sido un crítico del servicio y contrato de LUMA Energy.

“El fiscal de distrito de Ponce aparentemente quiere pasar el caso a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Nosotros no entendemos por qué. Aquí no hay ningún caso de corrupción, de violencia. Yo estaba en una protesta pacífica, le pedí a la Policía que me mostrara el permiso del constructor para operar a esas horas de la madrugada. Estamos hablando de kilos de cemento, eran como cuatro camiones de mezcladoras de cemento”, relató Rivera sobre el incidente en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Le dije a los policías que, para hacerlo, tenían que tener un permiso especial, pero nunca se lo mostraron. Me decían que iban a pedirlo, pero seguían entrando los camiones y me paré frente a uno de ellos. Les dije que hasta que no me mostraran los permisos no iban a pasar y procedieron a arrestarme, pero tengo que recalcar que todo fue bien pacífico. No hubo violencia de ninguna parte. Ellos hicieron su trabajo y yo estaba haciendo el mío”, narró.

PUBLICIDAD

Dijo que eran alrededor de las 3:00 de la madrugada y al lugar fueron movilizados “más de cien policías”.

Rivera Madera sostuvo que si tuviera que volver a detener los camiones lo haría. “Por supuesto, que lo volviería a hacer. Estas cosas siempre ocurren en las comunidades más desventajadas, los que no tienen voz, a los que pueden pasarles por encima”, afirmó el legislador que representa al distrito 23 (Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce).

Atribuyó el incidente a que ayer martes se unió a una demanda que instó el Municipio de Guayanilla que busca paralizar el proyecto. “Parece que alguien les avisó de nuestro injuction y apretaron el paso, para que cuando el tribunal decidiera, ya ellos tuvieron la antena allí puesta. Ya ellos tienen el hoyo y estaban tirando cemento para montar la antena”, relató.

“Esperamos que ahora, el tribunal, atienda esta controversia lo antes posible, que emita un cese y desista”, dijo el legislador y puntualizó que va a continuar con su lucha en contra de este proyecto y de otros que amenacen la salud de las comunidades.

En el pasado mensaje del gobernador Pedro Pierluisi a la Asamblea Legislativa sobre el estado de situación del país, el representante Rivera Madera colocó en sus redes sociales un post que decía “Justicia divina”, en alusión a que el mandatario tuvo que pronunciar el discurso en el Capitolio con plantas eléctricas por dos apagones debido a fallas en el sistema eléctrico,, reconocidas por LUMA.