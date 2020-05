El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo que ha constatado que el Departamento de Salud le está adjudicando decenas de casos positivos a su municipio que no son ciertos.

El error con el caso del menor en ventilador

En entrevista en WKAQ 580 AM, Rivera dijo que su municipio ha evaluado los números y ha detectado decenas de casos equivocados, mediante el mecanismo de rastreo de casos positivos del municipio.

“El dashboard del Departamento de Salud tiene en el caso de Bayamón 174 pacientes al día de ayer... da la casualdiad que cuando nos dan el listado, porque nosotros sí estamos haciendo el ‘tracing’ son 5 menos, son 169, cuando vemos el listado hay 8 que no son de Bayamón, por tanto se restan, son 161. Seguimos buscando y resulta que hay 40 en ese listado que son negativos, ¿por qué continúan en esa lista?, son 121”, dijo el alcalde.

PUBLICIDAD

Ramón Luis Rivera - alcalde de Bayamón La catástrofe económica detrás del Covid, según Ramón Luis Rivera Posted by WKAQ 580 on Wednesday, May 20, 2020

Asimismo, Rivera expresó su fuerte apoyo a una reapertura económica ante la difícil situación económica de muchos negocios.

El alcalde relató que tiene información de numerosos comercios que le han dicho que dejarán de pagar patentes municipales porque estarán cerrando.

“Esto es bien peligroso y el gobierno de forma responsable debe reabrir la economía”, dijo el alcalde. “Cierre de negocios, quiebre de negocios, es igual a desempleo”, sostuvo.

“Los fonditos federales se acaban, la ayuda federal acaba en junio, no es para toda la vida. Aquí no hay presupuesto que aguante lo que se viene encima... el virus no se va a ir, la economía no se puede morir”, mencionó el mandatario municipal electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).