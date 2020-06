El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, le dijo a sus médicos que estaría descansando en su casa pero eso no le ha impedido hacer algunas llamadas a personal de su oficina para cotejar parte de las operaciones de la ciudad que gobierna hace par de décadas.

Cateterismo al alcalde

“Le dije ya a par de funcionarios bromeando que como me hicieron un ‘tune-up’ que se preparen que ahora vengo con más energía”, explicó con sentido del humor el alcalde electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien aspira a la reelección.

Rivera, de 64 años y alcalde desde el 2001, fue intervenido el martes en el Hospital San Pablo, donde le hicieron un cateterismo y le colocaron un “stent” en una de sus arterias.

Un cateterismo cardíaco es un procedimiento que se utiliza para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades cardiovasculares. Consiste en pasar un tubo delgado y flexible -un catéter- hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. El catéter casi siempre se introduce desde la ingle o el brazo. Mientras, un “stent” es un pequeño tubo de malla metálica que se coloca dentro de una arteria coronaria para ayudar a mantenerla abierta., explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

“Todo salió bien porque llegué a tiempo al hospital. Voy a coger unos días de descanso porque el médico me lo insistió. De hecho, el doctor no me quería dar de alta pero finalmente me dijo que sí, pero que tenía que quedarme en casa”, dijo el alcalde.

Las llamadas no son que se puso a trabajar desde la casa, dijo el veterano alcalde. “Lo que he hecho es una que otra llamada de seguimiento, y para la próxima semana esperamos reincorporarnos al trabajo, quizá para el miércoles”, indicó Rivera. “Tengo un muy buen equipo de trabajo, uno es un conductor, como un condtcor de orquesta, son ellos los que hacen el trabajo”.

El alcalde explicó como fue que terminó ayer en el hospital. “Yo llevaba como una semana y media sintiendo unas molestias estomacales, pensé que era una gastritis pero no era eso, es que el cuerpo va enviando señales. Entonces, de madrugada sentí un dolor, fui rápido al hospital e identificaron en la sala de emergencia que había una vena tapada”.

Finalmente, el alcalde concluyó la entrevista solicitando que se publicara su agradecimiento al personal del Hospital San Pablo por el trato y el trabajo realizado, así como a los doctores García, Figueroa y Rívera del Río.

También agradeció a todas las personas que le han dejado mensajes a él, a su esposa y a su oficina. “Mi agradecimiento por sus palabras para con este servidor”.