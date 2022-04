El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se expresó este miércoles en contra de la medida legislativa que busca eliminar el impuesto al inventario de 9.5% de los vehículos de motor para sustituirlo con un arbitrio de 1% al momento de la venta.

Al establecer que desconocía de la existencia del Proyecto de la Cámara 826, que busca allegar más fondos a los municipios, el líder estadista afirmó que “no me sorprende (la medida), porque el presidente de la Cámara (y autor de la medida, Rafael “Tatito” Hernández) usualmente le encanta radicar muchos proyectos de imposición de impuesto. No sé por qué. Pero, este no es momento de seguir cargando a la familia puertorriqueña con más impuestos. No veo la necesidad de esto”.

La expresión la hizo en medio de una conferencia de prensa que realizó en el Campo de Golf de Bayamón y en la que anunció el comienzo de un proyecto para entregar baterías portátiles y una placa solar a personas encamadas y envejecientes que residan solos.

En un aparte con Primera Hora, Rivera Cruz amplió cuál es su oposición a la propuesta. Aludió a que ningún impuesto que se cambia por otro ha sido eliminado en el pasado, por lo que este nuevo impuesto haría, a su juicio, los vehículos más costosos.

“Yo nunca he visto que eso haya pasado. En la otra ocasión, que se ajustó el impuesto sobre las ventas, ningún comercio les pasó ese ahorro a los consumidores y esto está requeteprobado (sic)”, aseguró el alcalde de Bayamón.

No obstante, uno de los coautores de la pieza legislativa, el representante Jesús Santa, dijo a este diario que como el impuesto sería menor, de solo 1%, se supone que el precio de los autos disminuya. Dejó en manos del Departamento de Asuntos del Consumidor y del Departamento de Hacienda la fiscalización correspondiente para que esto ocurra.

Pero, el alcalde de Bayamón rechazó que tal aseveración sea cierta.

“Oye, yo nunca he oído de un impuesto que disminuye. Los impuestos siempre me ponen más carga al bolsillo. No le veo sentido. Estas moviendo un impuesto de aquí para ponerlo acá. Impuesto por impuesto, como quiera lo vas a terminar pagando”, afirmó.

Como alternativa, Rivera Cruz propuso que se le cobre a los comerciantes en una sola ocasión el impuesto al inventario de 9.5% por cada vehículo y no cada vez en que se cumple la fecha de hacer tal pago.

“El impuesto a inventario que lo transformen y que, entonces, se pague al momento de la venta y así tu puedes tener todo el inventario que tú quieras en almacén y se acabó el evento. Los comerciantes no tienen problema. El problema del comerciante es que cuando lo tiene almacenado, termina el año y tiene que volver a pagar sobre ese mismo inventario. Eso lo elimina poniéndolo a la hora de la venta y ya está”, manifestó.

La pieza legislativa en controversia solo le falta que la Cámara de Representantes concurra con unas enmiendas introducidas ayer, martes, en el Senado para completar el trámite legislativo. Luego, será pasado a La Fortaleza, donde el gobernador Pedro Pierluisi determinará si la convierte en ley.