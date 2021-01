Raúl “Raulie” Maldonado reapareció en las redes sociales tras el arresto del productor Sixto George por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) durante la mañana de ayer, miércoles.

En sus declaraciones, el hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, aseguró que no cometió extorsión y que lo intentaron sobornar, en relación al caso del chat de Telegram que acabó con la administración del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019.

“Como ya había mencionado en julio del año pasado, yo no extorsioné, a mi me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés. Que otra persona se quisiera aprovechar denota poca capacidad intelectual, tanto de la que trato como la que se lo creyó. Les recuerdo que cuando hablo es pq tengo evidencia para fundamentarlo”, escribió Maldonado.

“Por último, esta es mi única cuenta en redes sociales. Todas las demás son falsas. Aparentemente no es la primera vez que personas pretenden hablar por mi”, agregó.

Según la acusación federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, este presuntamente le dijo al entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, que Raulie tenía la intención de “incendiar a Puerto Rico” mediante la publicación de más mensajes del chat de Telegram a menos que recibiera $300,000 y que recibiría el pago de ese dinero a nombre de Raulie a través de corporaciones suyas.

Díaz Colón enfrenta cargos criminales por extorsión y obstrucción a la justicia. El juez federal Bruce J. McGiverin le impuso ayer una fianza de $15,000, de la cual hasta $10,000 pueden ser en bienes asegurados. El monto deberá ser satisfecho en un periodo de 10 días.