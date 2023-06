Aludiendo a que el gobierno de Puerto Rico busca destruir el ala conservadora en la isla, Elizabeth Torres reaccionó esta tarde a su destitución como delegada congresional.

Fue en un Facebook Live frente al Capiolio federal en Washington D.C., donde Torres se dirigió a sus seguidores y lanzó descargas contra el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y el juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, quien emitió esta mañana la sentencia para su destitución.

“Esto no termina aquí, obviamente hay uno proceso que seguir, esto no es una sentencia final y firme todavía porque tengo un proceso que continuar, va a haber una reconsideración...“, comenzó diciendo Torres antes de lanzar ataques contra Emanuelli a quien tilda de declararle una guerra a los conservadores en Puerto Rico.

Añadió que, posiblemente, estaría acudiendo al Tribunal de Apelaciones.

“Es ese mismo secretario de Justicia que odia a las personas como yo que está llevando el caso en mi contra”, indicó la exdelegada quien se autodenomina conservadora.

También se lanzó en contra del juez Anthony Cuevas quien dijo que en esa segunda parte del proceso judicial en su contra, ella notó un cambio de postura en el magistrado contrario a lo que había decidido en el inicio del proceso.

La exdelegada se refirió a que en abril del 2022 Cuevas desestimó la demanda incoada por el Departamento de Justicia para la destitución de Torres como delegada congresional.

En ese entonces, Cuevas aludió a que “la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”.

“De repente en esta segunda estapa del proceso, yo noté un cambio, yo noté un giro, hice mis investigaciones y aparentemente el juez Anthony Cuevas, su término está a punto de concluir y el quiere ser de nuevo nombrado como juez así que él tiene unos intereses personales que tiene que salvaguardar y yo les he dicho que en los tribunales no hay justicia... “ alegó indicando que supuestamente el Partido Nuevo Progresista le hizo un canjeo al juez para que emitiera una sentencia de destitución en su contra y así lo renombrarían como juez.

Tras hacer estas fuertes declaraciones en contra del sistema de justicia de Puerto Rico, la exdelegada se mostró desafiante.

“A mi no me importa, francamente a mi no me importa. Esto revela lo que yo les vengo diciendo y va a seguir revelando lo que yo le vengo diciendo”, dijo insistiendo en la supuesta guerra que tiene el gobierno local contra los conservadores.

“Yo soy la voz conservadora más fuerte, la que más se escuacha dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico y yo soy la persona a la que le quieren cortar la cabeza como le están haciendo al presidente Donald Trump”, siguió diciendo.

Asimiso dejó la puerta abierta para una posible candidatura a algún puesto político en las próximas elecciones.

“Por mi usted no se preocupe, esto no va a impedir que yo corra en una futura elección, y de hecho, no lo estaba considerando, ustedes lo saben, pero cuando me hacen estas cosas yo digo ‘yo creo que yo hago falta en la política, yo creo que voy a tener que lanzarme, no era lo que quería, pero lo voy a tener que hacer’ porque me quitaron este poder político que para mi era una cosa, honestamente... es más como una mancha que una oportunidad, pero sí me abre puertas en la capital federal y puertas con las organizaciones y con los congresistas”, añadió.

Esta mañana Torres Rodríguez fue destituida como delegada congresional tras la demanda que inició el año pasado el Departamento de Justicia, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, para sacarla de ese puesto por presunto incumplimiento.

El juez Cuevas Ramos tampoco dio paso a una moción presentada por Torres Rodríguez para desestimar la demanda.

La sentencia establece que Torres Rodríguez incumplió con el Artículo 12 de la Ley 167 del año 2020 (Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico).

“Se declara no ha lugar a la moción solicitando desestimación por violación a la separación de poderes y vaguedad del estatuto presentada por la parte peticionada. Adicionalmente, se declara ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada por el Gobierno de Puerto Rico. En vista de lo anteriormente expuesto, se dicta sentencia destituyendo a la Sra. Elizabeth Torres Rodríguez como delegada especial o delegada congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, ante su incumplimiento con el Art. 12 de la Ley Núm. 167″, dicta la sentencia.

El artículo 12 de la Ley 167 indica que “luego de que sean certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán sus funciones el 1 de julio de 2021. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada noventa días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”.

Según Justicia, Torres Rodríguez publicó en su página web tres informes, dos tipo documentos y uno en formato de vídeo, que carecían de gestiones viables que llevarían a Puerto Rico hacia la estadidad.

Además, Justicia sostuvo que la delegada rehusó someter el tercer informe en formato impreso y que por el contrario, publicó un vídeo titulado Los Pierluisi y secuaces: Una pandemia de corruptos en el gobierno.

Torres Rodríguez fue electa como delegada congresional durante una elección especial celebrada el 16 de mayo de 2021 y juramentó al cargo el 1 de julio de ese año. Esta ha sido crítica de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia y Jenniffer González Colón, así como del Partido Nuevo Progresista, y ha alegado que este caso se trata de una persecución política.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció el 4 de abril de 2022 que iniciaría el proceso para destituir a Torres Rodríguez por un alegado incumplimiento con los deberes y las funciones del puesto para el cual fue electa.

La demanda había sido desestimada por Cuevas Ramos el 29 de abril de 2022, cuando aludió que “la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”.

El caso regresó a manos de Cuevas Ramos luego de que el Tribunal Apelativo revocara la desestimación, estipulando que debía atender en sus méritos esta demanda. El Tribunal Supremo rechazó dos veces atender el reclamo de Torres Rodríguez para evitar que se le encauzara.

Ya para mayo de este año, Cuevas Ramos debía determinar si desestimaba el caso como pidió la defensa de Torres Rodríguez o si la destituía del puesto como reclamó Justicia. También podía rechazar darle paso a ambos recursos para atender la controversia.