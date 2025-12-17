La gobernadora Jenniffer González Colón nombró a Jean Peña como el nuevo secretario de Asuntos Públicos y a un grupo de portavoces que son expertos en diversos temas, entre los que se destaca la exfiscal Janet Parra, para “tener un efecto de comunicación efectiva de lo que se está haciendo”.

Peña estaba dirigiendo la oficina de Asuntos Legislativo previo a su designación. Llega a sustituir al ahora designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Hiram Torres Montalvo.

Pero, en su función de portavoz del gobierno no estará solo.

González Colón informó en una conferencia de prensa que “voy a fortalecer esta oficina de Asuntos Públicos en el gobierno de Puerto Rico con unos portavoces por distintas áreas de trabajo”.

Entre los designados a portavoces se destacó la exdesignada secretaria de Justicia y quien no pasó el cedazo del Senado para permanecer en el cargo, Janet Parra. También están la excomisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, así como el exalcalde de Barranquitas, Francisco “Paco” López.

La gobernadora explicó que los portavoces se presentarán en las conferencias En Récord, que se realizan los domingo, martes y jueves. Estos hablarán de los temas en los que son expertos.

Indicó, por ejemplo, que Parra se distingue en temas jurídicos y de seguridad pública; Santo Domingo en temas de familia y asuntos electorales, mientras López se distinguirá en temas educativos y municipales.

“Estos portavoces van a estar trabajando con todas las dependencias”, precisó la gobernadora.

“Por otro lado, estamos reforzando nuestra oficina de asesores legislativos con la designación de dos codirectores”, añadió la gobernadora.

Los designados son el abogado Carlos Rivera Justiniano y la exjueza Vivian Durieux Rodríguez. Estos sustituirán a Peña, ahora secretario de Asuntos Públicos.