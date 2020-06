Un ciudadano urgió al alcalde de Aguada, Manuel “Gabina” Santiago Mendoza, a reparar un puente averiado desde el azote del huracán María en 2017.

Según una carta abierta escrita por José Luis Soto Feliciano, vecino de la comunidad, el alcalde fue al sector en varias ocasiones después del ciclón, y desde entonces “esta petición ha quedado en el olvido”.

“Me consta que mis familiares han llamado a la Casa Alcaldía, han visitado –cuando nuestra norma no era el distanciamiento-, han escrito, han insistido y no ha pasado lo que tiene que suceder: que se concrete un proyecto que garantice la seguridad y bienestar de familias aguadeñas. ¡Esa debe ser la misión principal de la figura de un primer ejecutivo municipal! Por esa razón, miro el puente roto y no puede entender cómo, en tres años, no se ha podido resolver la situación", reza la carta.

Por su parte, el alcalde Santiago en declaraciones escritas achacó el retraso en que hace poco es que recibieron el dinero por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“Sabemos y conocemos la situación del puente en el barrio Naranjo de Aguada que se vio afectado tras el paso del Huracán María por Puerto Rico. Los fondos de FEMA acaban de ser obligados en días recientes. Hemos evaluado el puente con nuestros ingenieros, con los ingenieros de FEMA y COR3″, dijo Santiago, quien según informó su portavoz de prensa visitará el área este lunes.

"Son muchos pasos para obtener los fondos y hemos cumplido con todo lo requerido, es uno de los primeros proyectos con esta nueva asignación de fondos que hemos recibido para esos fines específicamente la ingeniería y arquitectura. La Compañía de Ingeniería y Arquitectura contratada por el Municipio trabajará con el diseño del mismo para poder proceder con la subasta para su reconstrucción. Cabe señalar que este proyecto es de suma importancia para mí como Alcalde y fue uno de los más que empuje para que se asignen los fondos. Fueron muchos los proyectos sometidos a FEMA sobre 150 y este esta dentro de los primeros obligados”, indicó el alcalde.