El representante novoprogresista Néstor Alonso Vega renunció hoy de manera “inmediata e irrevocable" a su escaño en la Cámara de Representantes tras ser acusado en el foro federal por corrupción.

El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, explicó el pasado jueves, 5 de noviembre, que el militante del Partido Nuevo Progresista (PNP) aumentaría el salario de uno de sus empleados para recibir devuelta la mitad del dinero incrementado.

“Ante los hechos que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión, por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado pertenecer”, mencionó en su carta de dimisión enviada hoy al presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, y según publicó el periodista Normando Valentín.

PUBLICIDAD

El incremento de salario de la “persona A”, como se le identifica en el pliego acusatorio al empleado, fue de $80,000 y el legislador habría recibido $40,000.

Las autoridades federales revelaron que cuentan con vídeos y llamadas telefónicas de algunas de las transacciones realizadas desde el 18 de mayo hasta septiembre pasado.

También puede leer: Federales tienen vídeos y audios de las supuestas ilegalidades del representante Néstor Alonso

Se fue el representante Nestor Alonso 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 pendientes a @NoticentroWAPA pic.twitter.com/SwxDQlN0e2 — Normando Valentin (@normandoh) November 10, 2020

“Estoy tranquilo y en paz. Vine a trabajar por mi pueblo, y eso he estado haciendo desde 2017. Pero comprendo la responsabilidad del momento histórico en que nos encontramos y, por la tanto, he tomado la decisión que le acabo de comunicar”, añade la misiva de dimisión.

Alonso es el tercer representante del PNP arrestado y acusado por cargos de corrupción desde agosto. La primera detención fue contra María Milagros Charbonier y la segunda contra Nelson del Valle. A ambos se le imputaron cargos de soborno, robo de fondos federales y fraude, entre otros, por supuestamente inflar el salario de sus empleados a cambio de que estos les dieran una mesada devuelta.

Los tres legisladores de la Palma han renunciado a sus escaños en la Cámara de Representantes.