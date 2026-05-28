El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, indicó este jueves que la agencia comenzó a repartir semillas de cultivo de tejido de una variedad de plátano resistente a ciertas enfermedades que son de preocupación para el cultivo de plátanos y guineos.

Se trata de una medida preventiva para contrarrestar la posible llegada a la isla de enfermedades que están presentes en Sudamérica, como el fusarium tipo 4, un hongo que destruye los cultivos de plátanos y guineos, y se distingue por ser letal, incurable y además sobrevive por décadas en la tierra. De acuerdo con el secretario, si llegara esa plaga a la Isla si que se haya tomado medida alguna, podría destruir la industria pues “prácticamente nos quedaríamos sin plátanos y sin guineos”.

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La medida responde a una preocupación expresada a por los agricultores y la Asociación de Bananeros, también conocida como Asociación de Productores de Plátano.

Según el secretario, desde el pasado miércoles, comenzaron a “repartir semillas de cultivo de tejido en guineo formosano, una variedad que es resistente a fusarium tipo 4. No es resistente por completo, pero es resistente a ella (la enfermedad)”.

Agregó que también tienen una iniciativa para el cultivo de plátano, pero en este caso “es de alta genética”.

“Si nosotros comenzamos con buena semilla, nosotros vamos a tener buena producción”, afirmó, destacando el rol “vital” de la ciencia y la tecnología dentro de la agricultura.

Según el secretario, expertos han advertido que el fusarium tipo 4, también conocido en inglés como Fusarium Tropical Race 4, podría llegar a Puerto Rico “como en tres años”.

Rodríguez Torres aclaró que el cambio de variedad de guineo se hizo tomando en cuenta también “el paladar del puertorriqueño”.

“Si nosotros cambiamos una variedad y no es agradable al paladar del puertorriqueño, podemos tener problemas. Así que estos son variedades que ya han sido probadas en el mercado, que tienen el sabor que nosotros buscamos de un producto”, aseguró.

Explicó que el proyecto comenzó esta semana con 40,000 semillas de cultivo de tejido que repartieron en la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico (UPR) localizada en Juana Díaz.

“Empezamos con plátano, impactando a 50 agricultores, y distribuimos 125,000 semillas. Usualmente se siembran 1,000 semillas por cuerda, así que estamos hablando de 125 cuerdas adicionales en este proyecto piloto”, comentó.

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Estimó que el proyecto traería un aumento de unos 5.5 millones de frutas y generaría unos $4.8 millones en actividad económica.

Mientras, en el programa de guineo impactaron a 20 agricultores en esta fase inicial, repartiendo unas 9,000 semillas, que se estima producirían unos 32,000 quintales de guineo, y $2.8 millones adicionales.

La inversión en la iniciativa es de unos $400,000, y esperan “impactar los más posible y llegar a todas las regiones agrícolas del Departamento de Agricultura. Tenemos ocho, y vamos a empezar con cinco de ellas, en donde más cultivos tenemos al respecto”.

El secretario se tomó un momento para explicar de qué se trata la semilla de cultivo de tejido que están promoviendo. Detalló que, a diferencia de la semilla tradicional que se saca de los hijos de la planta, esta es una semilla que se produce en laboratorios y tiene las ventajas de que “crece igual, es resistente a plagas y enfermedades, ofrece mayor uniformidad, permite producción agrícola más segura”, entre otras.

Afirmó que en la siembra por cultivo de tejidos las plantas crecieron “todas a la misma vez, y aumentamos un 30% de producción por cuerda, y eso estamos hablando de muchos chavos para los agricultores”.