El Departamento de Agricultura y la Corporación de Seguros Agrícolas urgen a los trabajadores de la tierra que todavía no han sometido su solicitud de seguro agrícola a que lo hagan antes de acabar este mes, para estar protegidos en caso de que sus cultivos resulten afectados por eventos atmosféricos.

La fecha límite para acogerse al seguro es el próximo 31 de mayo, un día antes del inicio de la temporada de huracanes.

De acuerdo con el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, al dar ese paso, los agricultore van a estar “asegurando la inversión que han hecho en sus fincas”, y de paso también estarán “asegurando la inversión que hace el gobierno con nuestros agricultores”.

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“Estamos exhortando a nuestros agricultores a que se acojan a nuestro seguro. A pesar de que tenemos seguros que son todo el año, sí tenemos unos para plantas perennes, que comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de mayo”, afirmó el secretario.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez ( Suministrada )

Recordó que Agricultura subvenciona esos seguros “a un 45% en abril, y un 35% en mayo, hasta $5,000, por región agrícola”.

Agregó que, “también a través de FIDA (Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola), una de nuestras subsidiarias, ofrecemos financiamiento hasta 12 meses para que puedan subvencionar o tramitar este seguro”.

Mientras, el director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), Javier Lugo Rullán, explicó que, “aunque hemos tenido una temporada de ventas extremadamente exitosa, todavía nos faltan algunos agricultores”, por lo que hacen esta exhortación, “para que se acerquen a la Corporación de Seguros Agrícolas y tengan sus cubiertas de seguro de cara al comienzo de la temporada de huracanes”.

“Hemos hecho un esfuerzo gigantesco en comunicarnos con todos ellos (…) vendiéndoles sus seguros sin que tengan que salir de sus fincas, para que no tengan que interrumpir su trabajo diario. Así que, con una llamada de unos 20 minutos pueden concluir todos los procesos de adquirir su seguro, e incluso pagarlos, y dejarlo todo listo para estar protegidos”, sostuvo.

“A todos esos agricultores que por X o Y razón hayan olvidado comprar su seguro o no tengan quizás el presupuesto disponible, que se acerquen a nosotros que vamos a buscar la manera de que adquiera sus cubiertas”, insistió Lugo Rullán.

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Para orientación o para completar el proceso de solicitud, los agricultores pueden comunicarse con la CSA al 787-722-2748 o 787-829-2900.

Comentó que tienen la expectativa de llegar a unas 5,500 a 5,700 solicitudes para este año, e incluso añadieron personal a la plantilla de ventas con ese fin, lo que ha hecho posible que hayan podido llegar a más agricultores en poco tiempo, “aparte de que tenemos alrededor de 150 a 170 agricultores nuevos, que nunca habían estado asegurados, que comenzaron operaciones agrícolas nuevas”.

Explicó que manejan números reales de las operaciones agrícolas que existen, “porque cuando un agricultor compra su cubierta de seguro, nosotros vamos a su finca a visitar y a verificar que la que adquirieron sea la adecuada para su operación agrícola”.

La meta es llegar a cubrir al 90% de todos los agricultores comerciales que tengan cultivos elegibles para la CSA.

“Si por alguna razón no ha recibido la llamada de nosotros, comuníquese a nuestras oficinas, y en ese mismo instante, o si no puede dejarnos saber en qué momento lo podemos llamar para culminar su seguro. Y lo puede hacer todo por teléfono, en una sola llamada”, exhortó.

“Se le va a hacer bien sencillo conseguir un seguro que esté dentro del presupuesto del agricultor, y que proteja adecuadamente la operación que tenga ese agricultor”, insistió, recordando que tiene que ser antes del 31 de mayo, porque luego ya les cierran la temporada de venta.

Indicó que cubren “café, todos los cítricos, aguacate, mangó, plátano, guineos, papaya, piña, todas las hortalizas”, entre otros. “Tenemos una cartera de cultivos bien amplia para nuestros agricultores, y a un costo bien razonable dentro de lo que puede ser los costos de producción de ese cultivo”.

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Aclaró que la CSA no tiene cubiertas para “algunos cultivos y algunas operaciones agrícolas, como los que producen carne, los que producen leche, y algunas otras operaciones pecuarias”, aunque “sí nosotros aseguramos las producciones de gallinas ponedoras y los ranchos en que se encuentran”.

Tampoco cubren “algunos sectores como podría ser el heno, y algún tipo de hojas, lo que podemos llamar recao, cilantrillo”. No obstante, indicó que “no están descubiertas de una cubierta en caso de pérdida”.

“Nosotros compartimos nuestra responsabilidad con Farm Service Agency, y cualquier cultivo o cualquier fenómeno atmosférico que no cubra la Corporación lo cubre Farm Service Agency. Así que el agricultor siempre está provisto de un remedio en caso de pérdida”, explicó.

“Nosotros tenemos una sinergia con Farm Service Agency para, si nosotros no entramos a pagar, ellos paguen. Así que, por ejemplo, si hay una tormenta tropical que tumba una plantación de plátanos, y no llega a los números de un huracán categoría 1, Farm Service paga. Todo lo que sea categoría 1 en adelante, le toca a la CSA pagarlo. Así que siempre están cubiertos”, explicó.

“¿Cuánto le pagamos? Le pagamos la pérdida que haya sufrido dentro del marco del deducible que el agricultor haya escogido. Tenemos diferentes deducibles para poder hacer el producto accesible a todo el mundo. Así que, dentro de ese marco, sí pagamos la totalidad de las pérdidas”, agregó.

En el caso de hortalizas, abundó, “cubrimos cualquier tormenta o inundación, inclusive inundaciones localizadas donde haya habido un aviso de inundación para ese sector en específico”.

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¿Cómo funciona?

Las reclamaciones se hacen dentro de cinco días después del evento climático que afecte la operación agrícola. Si por alguna razón considerada justa causa no puede comunicarse dentro de los cinco días, puede escribir una carta para que se abra la reclamación.

Aclaró, sin embargo, que CSA no tiene seguros para escenarios de plagas o sequías.

No obstante, comentó que, en ese tipo de escenarios, “nosotros usualmente asistimos con la data de los agricultores y USDA (Departamento de Agricultura federal) es el que cubre la pérdida por sequía”.

“Pero nosotros siempre colaboramos con ellos en términos de que visitamos la finca y tenemos la data. Así que, un beneficio colateral al tener un seguro con nosotros es que ya las demás agencias le dan entera fe y crédito a todos los documentos que nosotros tenemos, y con ellos presentarlos, ya las demás agencias tienen un cuadro claro y preciso de qué tiene ese agricultor en la finca”, afirmó, agregando que esa cubierta de seguro también “es primordial para recibir incentivos y ayudas del Departamento de Agricultura y otras agencias”.

La sequía

El secretario aprovechó para comentar que “estamos conscientes del fenómeno de El Niño, que va a traer un poquito de cambio, y los pronósticos de huracanes dicen que va a ser menor, pero no le quita que siempre hay que estar asegurados, porque uno que pase y que nos toque, pues vamos a tener problemas”.

“Y como dice Javier (Lugo Rullán), nosotros trabajamos de la mano con Farm Service Agency, que es de USDA, y lo que Javier no pueda cubrir bajo la CSA, sí Farm Service Agency le va a cubrir. Así que el llamado siempre es, saque el seguro con nosotros, para que esté cubierto, pero también registre su finca con Farm Service Agency”, insistió.

También aprovechó para comentar que siguen los trabajos en dos proyectos importantes que se espera beneficien con suministro de agua la agricultura en el sur de Puerto Rico, que se conoce que es una zona particularmente afectada por la escasez del líquido.

“Hay dos proyectos mayores que está trabajando PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica), que son los tenedores tanto de las represas que dan agua en el sur, como parte de los canales de riego. Ellos tienen unos proyectos bastante adelantados, que tienen ya los fondos federales tanto para dragar Toa Vaca y otra represa, y también para mejorar junto con NRCS (Servicio de Conservación de Recursos Naturales), que es otra agencia de USDA, están compartiendo dinero y recursos para mejorar los canales de riego de la corona española en el área sur. Que eso va a ir mejorando los abastos de agua en el sur”, comentó.