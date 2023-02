El representante por el precinto 61 de Ponce, Ángel Fourquet Cordero, se distanció, totalmente, de las expresiones vertidas por la primera dama de esa ciudad, Miyady Velázquez Pagán, la cual tildó de ‘confundidos’ a las personas que integran las comunidades lesbiana, gay, bisexual, trans, queer y más (LGBTQ+), al tiempo que aceptó haberles brindado “terapias de amor”.

Asimismo, difirió de la explicación ofrecida por el alcalde, Luis Manuel Irizarry Pabón, en la radioemisora WIAC, donde comparó la homosexualidad con la adicción a la pornografía o el alcoholismo.

El representante del Partido Popular Democrático, Ángel "Tito" Fourquet Cordero. ( Suministrada )

“Las terapias de amor que ofreció mi esposa eran para ayudar a personas homosexuales, adictas a la pornografía o el alcoholismo. En ningún momento es para discriminar. Son voluntarias y nunca se han promocionado en el Municipio”, expuso Irizarry Pabón al periodista Jonathan Lebrón Ayala.

De acuerdo con el representante Fourquet Cordero, “yo respeto las creencias de este ser humano, yo respeto la fe de cada ser humano, pero con ese mismo respeto, difiero totalmente de esa postura, de esa visión hacia la homosexualidad, ya sea como una condición, como un vicio que lo comparó con el alcoholismo”.

“Difiero de las expresiones de la Primera Dama, que (la homosexualidad) sea causada, de alguna manera, por circunstancias de abuso. Yo difiero totalmente de esa visión. Tengo respeto hacia la comunidad LGBT; tengo familiares, amistades cercanas, a las cuales amo, respeto, aprecio, tengo amigos y compañeros que tienen hijos de la comunidad”, confesó.

“Yo creo que es una falta de respeto contra ellos (comunidad LGBTQ+) y sus padres, de pensar que la única manera que un hijo pertenezca a la comunidad LGBT es que fuera abusado de alguna manera, pues no. Puedo dar fe de que no, de que hay hijos que fueron criados en hogares con mucho amor y que, simplemente es la orientación sexual que tienen y, en su privacidad e intimidad tienen total derecho a ella y a no ser discriminados de ninguna manera”, sentenció.

El legislador afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), resaltó que “he visto la reacción de muchos en las redes sociales y creo que es importante que nos expresemos. Guardar silencio ya no es una opción”.

“Es bien importante respetar la fe, las creencias de cada cual, pero, en este tema, con mucho cariño y respeto, difiero totalmente de las expresiones vertidas tanto de la Primera Dama en su carácter privado, como del alcalde. Pero creo que, es importante establecer de que vamos a continuar fomentando que en Ponce hay una administración que no permita ni tolere, de ninguna manera, el discrimen por todas las causas que así lo establece nuestra Constitución: raza, color, género y también, orientación sexual.”, insistió.

“No podemos permitir ni la apariencia de la presencia de ese tipo de conducta discriminatoria”, agregó.

En cuanto a las versiones vertidas por Velázquez Pagán al sacerdote católico Orlando Lugo en su programa ‘Un cura de barrio’ en YouTube, sobre su percepción de la figura del vejigante y, que va contra su fe cristiana, Fourquet también se separó “de esa determinación”.

“Difiero de esas expresiones. Yo soy ponceño, criado en Ponce, criado en la cultura de la Playa de Ponce, criado con máscaras de vejigantes en mi hogar, desde que tengo memoria, atesoro esa tradición cultural de Ponce. No es del diablo, no lo veo como nada negativo, nuevamente, respeto sus creencias, su fe, pero difiero de esa determinación”, sostuvo.

“En cuanto a las Justas, difiero de esa opinión, aunque sí, entiendo que algunas personas separan lo que es el evento deportivo de los eventos que se dan con música y tarimas en el pueblo. No hace tanto, fui estudiante y compartía, disfrutaba muchísimo de los eventos y no incurrí en ninguna conducta ilegal o inmoral. La gran mayoría de las personas que participan en ese tipo de evento, son atletas, son estudiantes y yo diría, una gran mayoría, está ahí para disfrutar y lo hacen sanamente”, argumentó.

No obstante, a pesar de mostrar cierto disgusto con la controversia, el legislador del PPD, considera que no hay razones para solicitarle la renuncia al alcalde de Ponce.

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón. ( Suministrada )

“Yo creo que, en este momento, esa pregunta es prematura. Nada ha sucedido hoy, incluyendo la actual controversia, que llegue a esos extremos. Creo que sí, debe analizar las circunstancias, sí debe analizar cómo puede evitar este tipo de controversias en un futuro. Más allá de pedirle la renuncia por este tipo de controversia, creo que no es la medida; eso ya es muy severo”, explicó.

“Creo que esto es algo del cual podrá aprender y puede mejorar. Estoy comprometido a continuar trabajando con el alcalde y fomentar que, en Ponce, haya una cultura que no permita el discrimen, que no permita la intolerancia y hasta ahora, el alcalde no ha hecho nada en esta administración que así lo demuestre, por lo menos, nada que nosotros conozcamos”, concluyó.

Habrá reunión este viernes

Tras la polémica que ha provocado las expresiones vertidas de la Primera Dama de Ponce en el programa radial antes mencionado y del mismo Irizarry Pabón, la oficina de prensa del Municipio de Ponce confirmó que el alcalde sostendrá una reunión este viernes con el portavoz de Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano, quien es orindo de dicho pueblo.

En declaraciones escritas, el ayuntamiento confirmó que tras “una conversación amena y de respeto mutuo”, se llevará a cabo un encuentro que busca “conversar más a fondo de los distintos temas en beneficio de todos los ciudadanos ponceños”.

Mientras tanto, este reiteró que la política pública de su administración continúa siendo “que nunca se ha discriminado ni se discriminará, con persona alguna por la razón que sea”.

Dichas declaraciones surgen luego de que el ayuntamiento de Irizarry Pabón tuviera un señalamiento por una presunta petición para que le facilitaran un listado de aquellas personas que pertenecen a las poblaciones LGBTQ+.

“La ciudad de Ponce, este alcalde y este gobierno municipal, mantienen siempre puertas abiertas para todos. La diversidad de los ponceños es nuestra mejor fortaleza”, manifestó.