El representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Atiles acusó hoy a la alcaldesa popular de Salinas, Karilyn Bonilla Colón de tener conocimiento del crímen ambiental que ocurre en la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía de Jobos de ese municipio.

El legislador mostró copia de una carta con fecha del 20 de noviembre de 2014 de la Secretaria Municipal de Salinas, Mignelia Reyes que dice que no tenía “objeción alguna” a que una persona viviendo en las casas rodantes del Camino del Indio pudiera colocar el servicio de energía eléctrica.

“El Municipio de Salinas no tiene objeción alguna en que el Sr. Ángel Cruz Hernández obtenga los permisos pertinentes para la instalación del Servicio de Energía Eléctrica, en un camper, el mismo se encuentra ubicado en la Finca La Cuarta, área denominada Los Indios en la Comunidad Las Mareas en Salinas”, dice la carta enviada por el Municipio de Salinas a la ingeniera María Millán de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en Humacao.

“Esta carta demuestra que la alcaldesa mintió cuando dijo que no sabía nada de este asunto. Esta carta deja claro que la Secretaría Municipal, el organismo más cercano a la alcaldesa, no sólo sabía de este asunto sino también endosaba la conexión de sistemas eléctricos en fincas no autorizadas por ley. Por eso cancelaron la vista de ayer y por eso ahora están echando para atrás, porque poco a poco seguirá saliendo documentación como esta”, dijo el representante novoprogresista.

“Ahora vemos porque la Cámara (de Representantes) del Partido Popular Democrático tenía tanto deseo de cancelar la vista de ayer sobre Jobos en Salinas y es que la Alcaldesa tenía conocimiento y avaló que se conectara el servicio eléctrico a personas que estaban de manera ilegal en dicha Reserva”, agregó Franqui Atiles.

Ayer la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara aplazó para el lunes 18 de abril la vista pública inicial sobre la ocupación de casas y campers en terrenos de la reserva. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández convocó a su vez, a todos los miembros del cuerpo legislativo a consituirse mañana miércoles en una comisión total en los terrenos en controversia en el barrio Las Mareas, en Salinas.

“Quiero que los legisladores populares le pregunten a la Alcaldesa cómo es posible que su administración brindara este endoso y si existe más material sobre esta penosa situación. Necesitamos explicaciones ya”, reclamó Franqui Atiles, quien alegó tener más información sobre el rol del Municipio en Bahía de Jobos.

Ayer la Alcaldesa rechazó que el Municipio haya recibido querellas sobre incidentes ocurridos dentro de la reserva y dijo que entregó todos los documentos relacionados a Bahía de Jobos a la División Legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencia que responsabilizó por la protección de la reserva natural.

“La información que yo tengo es por las intervenciones y la comunicación directa que tengo con el Cuerpo de Vigilantes que son con los que trabajamos mano a mano. Nos consta de un sinnúmero de intervenciones que ellos realizaron no únicamente por el corte de mangles”, reclamó Bonilla Colón.

En una ponencia a la Comisión de Recursos Naturales dijo que “la Ley es clara sobre el deber ministerial que tiene el DRNA de velar por la protección y uso de los recursos naturales de las reservas y que las agencias federales “United State Fish and Wildlife Service” (USFWS), NOAA-NMFS, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE), EPA y el Coast Guard (USCG) son responsables de la conservación y protección de los recursos naturales en la Reserva y zonas protegidas.

Reclamó haber planteado en reuniones y visitas a Salinas, a los Secretarios, funcionarios, comisionados y Vigilantes del DRNA, “diversas situaciones sobre la reserva y otros asuntos ambientales, que aquejan al municipio.

Sostuvo que el 27 de marzo de 2014 la Legislatura Municipal de Salinas autorizó firmar un acuerdo colaborativo con el DRNA, pero la agencia determinó otorgar el convenio a la organización de base comunitaria Iniciativa de Desarrollo de la Bahía de Jobos, (IDEBAJO, por sus siglas), el cual se firmó en 2015 y vence el 31 de enero de 2023.

“No hay récord en las dependencias de seguridad de nuestro Municipio, entiéndase la Policía Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias (OMME), de querellas recibidas por parte de ciudadanos o agencias, de alguna violación o incidente dentro de la reserva”, indicó.

No obstante, dijo tener conocimiento de “diversas querellas e investigaciones que se han referido a la División Legal del DRNA en la Comunidad Mareas, sobre violaciones a las leyes de navegación, zona marítimo terrestre y bosques”.

En 2020 dijo la Alcaldesa, que la entonces Comisión de Desarrollo Integral de la Cámara, a solicitud del Municipio, hizo una vista ocular en la comunidad Las Mareas en la que hubo representación del DRNA. " Es meritorio resaltar, que a pesar de las intervenciones de los vigilantes de las cuales tenemos conocimiento, las querellas presentadas, el informe de la NOAA, los referidos por parte del Municipio y esta Asamblea Legislativa, el DRNA no cumplió con su deber ministerial de atender responsablemente todas estas denuncias. Todo lo contrario, con su inacción permitieron la proliferación en el área protegida, coincidentemente con la pandemia provocada por el Covid-19″, reclamó Bonilla Colón.

Dijo que a raíz de una querella radicada por la representante Mariana Nogales Molinelli, el Consorcio CCVS obtuvo conocimiento de que “un Profesional Autorizado aprobó un permiso de uso para una propiedad ubicada en el Camino del Indio”, pero alegó que esta figura, creada mediante ley “radica el caso, aneja los documentos, evalúa el cumplimiento con la reglamentación y aprueba el caso sin que medie intervención gubernamental”.

“De la investigación preliminar de la querella, el Consorcio CCVS entiende que el permiso otorgado por el Profesional Autorizado, no cumple con los requisitos reglamentarios por lo que solicitó a la Junta de Planificación la auditoría del trámite para determinar su validez. En estos momentos, el Consorcio espera por los resultados de la auditoría para proceder de conformidad con las recomendaciones que emita la Junta de Planificación. De igual forma se le solicitó información a LUMA, pero declinaron el proveer información sin orden judicial”, sostuvo Bonilla Colón.

La alcaldesa está citada para la vista ocular de mañana en la reserva al igual que la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez y otros jefes de agencias.