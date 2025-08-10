Gurabo. La representante Vimarie Peña, una de las personas que aspira a ocupar la alcaldía de Gurabo en la elección especial que tiene lugar este domingo, ejerció su derecho al voto poco antes del mediodía en el colegio del complejo deportivo del barrio Jaguas, confiada en que contará con el favor de los novoprogresistas para dar continuidad a la obra que deja la ahora secretaria de Estado, Rosachely Rivera.

Peña instó a los gurabeños a salir a votar, asegurando que hay buenos candidatos “que dimos el frente para servir a nuestro pueblo, estamos capacitados, estamos preparados, y esta servidora está lista para ser la próxima alcaldesa de Gurabo”.

PUBLICIDAD

Además de Peña, en el proceso eleccionario, que se lleva a cabo en 10 centros de votación distribuidos por el municipio, participan Joenathan Guzmán Medina y Radamés Ortiz Peña.

Cuestionada sobre cuáles serían sus primeras acciones, en caso de resultar favorecida, como se anticipa sea el caso después que recibiera el respaldo de un sinnúmero de figuras importantes, como la gobernadora Jenniffer González, la representante indicó que “el primer paso que hay que dar, estamos en un tiempo bien sensible de eventos atmosféricos, así que tenemos que establecer y ver cuál es el plan que está en el municipio de Gurabo para darle continuidad a ese plan y mejorarlo”.

Vimarie Peña ( alexis.cedeno )

“Igualmente, como digo siempre, enfocada en los adultos mayores, esa es mi prioridad, verlas necesidades. Y continuar con una obra de infraestructura y de reconstrucción en diferentes comunidades de Gurabo, que hay que darle continuidad, porque si no, perdemos los fondos”, agregó.

Peña, o quién sea que resulte favorecido, tendrá el reto de seguir la obra que deja la exalcaldesa Rivera, quien estableció proyectos pioneros que la llevaron a gozar de gran popularidad y respaldo.

En ese sentido, la representante indicó que “por eso es bien importante saber escoger cuál es el candidato o candidata que va a tomar esas posturas y a dirigir estos destinos. Hay un plan de trabajo Yo fui legisladora del Municipio de Gurabo, fui parte de esos proyectos, y por eso hay que encaminar ese plan de trabajo a seguir y reforzarlo y mejorarlo”.

Aclaró que, de resultar favorecida, el proceso a seguir es que, una vez sea certificada por la Comisión Estatal de Elecciones y cumpla con otros requisitos para poder ser juramentada, entre ellos unos adiestramientos de ética, se establece la fecha para la juramentación y entonces ella tiene que renunciar a la silla de representante.

PUBLICIDAD

“Soy presidenta de la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, hay un plan establecido, se trabajará con el compañero o compañera que sea electo para darle continuidad. El señor presidente Carlos ‘Johnny’ Méndez, tiene conocimiento de esto y establecerá el plan de trabajo a seguir”, comentó.

La aspirante también se refirió a unas querellas relacionadas a esta elección especial, una de las cuales involucraba a una hija suya, e indicó que “hubo un proceso, estableció el código electoral, y se cerró el caso”.

Agregó que estaba al tanto de otra querella presentada por el candidato por “write in”, John Morales, que tiene que ver con una alegación de que otro de los candidatos reside fuera del municipio.