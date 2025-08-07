Tres aspirantes buscan la alcaldía de Gurabo este próximo domingo, 10 de agosto, en una elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP), convocada para llenar la vacante que dejó Rosachely Rivera Santana al asumir como secretaria de Estado.

El proceso, que se llevará a cabo en 10 centros de votación distribuidos por el municipio, tendrá en la papeleta municipal a la representante Vimarie Peña Dávila, a Joenathan Guzmán Medina y a Radamés Ortiz Peña.

El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, detalló a Primera Hora que los 10 centros de votación, que abrirán a las 9:00 a.m., contarán con 22 colegios regulares y tres colegios de añadidos a mano.

PUBLICIDAD

Aunque la votación general está pautada para el domingo, el proceso electoral comenzó días antes, especialmente para los electores confinados, cuyo voto será recogido mañana, viernes. Se espera que la cantidad de votos en esta modalidad ronde la veintena.

“Mañana se recogerán los votos de los confinados que están habilitados para votar. Se prepara el camión el sábado para trasladarlo al cuartel de Gurabo, donde se abrirá y permanecerá bajo custodia. El domingo, el camión será llevado al centro de votación, donde los sobres serán distribuidos a las distintas unidades correspondientes”, explicó Vega Borges sobre el proceso.

El espera una participación estimada de entre 3,000 y 4,000 electores en la elección especial de este domingo. Se anticipa que los resultados estarán disponibles alrededor de las 5:00 p.m. del domingo, y que el escrutinio se realizará el lunes.

La vacante en la alcaldía de Gurabo surgió a inicios de julio, cuando fue efectiva la renuncia de Rosachely Rivera Santana al cargo tras ser confirmada como secretaria de Estado. Su nombramiento se dio luego de un periodo de inestabilidad en la administración novoprogresista de Jenniffer González Colón, marcada por el rechazo del Senado a confirmar a sus nominados anteriores: Verónica Ferraiuoli y Arthur Garffer.