Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se unieron al presidente se ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para oponerse al posible aumento en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Los legisladores José Aponte Hernández, José “Memo” González Mercado, Maricarmen Mas Rodríguez, José Banchs Alemán, Urayoán Hernández Alvarado, Ángel Peña Ramírez, Michael Abid Quiñones Irizarry, Víctor Torres González, Joel Franqui Atiles, Eddie Charbonier Chinea, Francisco Parés Adorno, Jackeline Rodríguez Hernández, Félix Lassalle Toro, José “Che” Pérez Cordero, Wilson Román López y Yashira Lebrón Rodríguez, entre otros, condenaron la propuesta de la corporación pública de pedirle al Negociado de Energía de Puerto Rico que aumente la factura de los abonados residenciales y comerciales para el último trimestre de este año.

“Es ilógico en los momentos que vive Puerto Rico crear tan siquiera la incertidumbre de un aumento en el costo de la luz. El hecho de que se hable de ello, aún cuando no se materialice, crea desesperación en el pueblo, lo que es un actitud poco responsable”, señaló Aponte Hernández en declaraciones escritas.

El aumento sería tres centavos el kilovatio-hora, indicaron los representantes.

“Estamos con el presidente de la Cámara en esto también. No y no; esa es nuestra respuesta a cualquier propuesta que le suba el costo de vida a nuestra gente. ¿Cómo es posible que se pretenda aumentar la luz en momentos de crisis económica en nuestra gente a consecuencia de la pandemia del COVID-19? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Nuestra respuesta es una: no va el aumento”, dijo por su parte Mas Rodríguez.

“No vamos a permitir este abuso contra la gente. La Cámara está completa detrás de nuestro presidente en contra de esto y lo vamos a pelear en todos los frentes. Nosotros no somos el Partido Popular Democrático que solo buscan imponer impuestos y alzas; nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer”, sostuvo González Mercado.