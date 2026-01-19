La Cámara de Representantes aprobó de manera unánime (44 votos) y con enmiendas, el Proyecto del Senado 881, que elimina las escoltas a aquellos exgobernadores y exfuncionarios convictos por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, así como a los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente en el periodo de campaña previo a su elección.

El proyecto ahora regresa al Senado para su consideración.

Durante los turnos de debate, la representante Lourdes Ramos Rivera enfatizó que “no estoy defendiendo a Wanda Vázquez, pero sí quiero que la vara sea igual para todos los que salen convictos, porque aquí la corrupción no tiene color de ningún partido, la convicción es a hombres y mujeres que le faltan al pueblo de Puerto Rico y a la confianza que le da cada partido y eso no se le puede olvidar a nadie”.

“Ya han pasado 145 días desde que (la exgobernadora) Wanda Vázquez se declaró culpable por corrupción y, hoy día, el país le sigue pagando el carro, peaje, gasolina, el mantenimiento, el chofer y la seguridad”, expresó, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago.

Héctor Ferrer Santiago, portavoz del PPD en la Cámara. ( alexis.cedeno )

El representante propuso enmiendas al lenguaje, específicamente en la parte que indica que “cualquier exgobernador o exgobernadora de Puerto Rico que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico”. En su lugar, Ferrer Santiago impulsó el cambio para hacerlo efectivo a cualquier exgobernador o exgobernadora que se haya declarado o encontrado culpable. Su sugerencia no prosperó.

“Queda claro, entonces, que el PNP no le va a quitar las escoltas a Wanda Vázquez... El lenguaje que estamos aprobando le quita las escoltas solo a los candidatos a la gobernación y la comisaría residente en 2028”, dijo tras el rechazo de la enmienda.

Mientras que el representante Ramón Torres Cruz, enfatizó que la medida “es justa y necesaria, el pueblo lo requiere”.

Añadió que específicamente en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, “hubo una convicción, hay un indulto, pero como quiera no es merecedora de las escoltas porque se declaró culpable y fue convicta. Tiene que quedar claro que nosotros los legisladores traídos por el pueblo decimos no a las escoltas a personas convictas con o sin indulto del presidente”.

Por su parte, el representante Denis Márquez, aseguró que “vamos a seguir votándole a favor del proyecto de ley con la interpretación, con la visión de que, si se aprueba, la acción gubernamental, la política pública, el mandato legislativo, la lectura que hacemos aquí, va más allá del indulto del nefasto presidente de los Estados Unidos”.

El domingo, la gobernadora Jenniffer González había advertido que una vez sea ley el PS 880, le retirará ese servicio a Vázquez, quien la semana pasada recibió el indulto por un delito menos grave de parte del presidente republicano Donald Trump.

Todavía la Cámara de Representante tiene pendiente la discusión del PS 880, del senador Juan Oscar Morales, que elimina las escoltas a los exgobernadores convictos, pero extiende dicha restricción a todos los exmandatarios y otros exfuncionarios, independientemente de si son convictos o no.