Unos 332,775 estudiantes que reciben servicios de comedores escolares podrían recibir un pago especial de $180 para apoyar la seguridad alimentaria de las familias durante el receso escolar.

El dinero sale del Programa de Asistencia Nutricional de Verano, conocido como Summer EBT, anunció este jueves el Departamento de la Familia y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

Según se informó en comunicado de prensa, Puerto Rico recibió una asignación federal de $59.9 millones para distribuir entre los menores que se sirven de comedores escolares, tanto en escuelas públicas como privadas. Esto representó $1 millón más que lo otorgado el pasado año.

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“El beneficio, que este año será de $180 por estudiante elegible, llegará a familias con estudiantes matriculados en 1,025 escuelas participantes del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, de las cuales 858 son escuelas públicas y 167 escuelas privadas registradas hasta la fecha”, se precisó.

Los beneficios correspondientes al desembolso inicial estarán disponibles a partir de este sábado, 4 de julio, hasta el 30 de agosto.

El dinero sólo se podrá utilizar para la compra de alimentos elegibles en los comercios autorizados, se informó.

¿Cómó llegará el dinero?

Para que el Departamento de la Familia pueda repartir el dinero, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) aprobó un plan operacional.

Según se explicó en el comunicado de prensa, las familias con hijos participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) que ya hayan recibido el beneficio Summer EBT en años anteriores recibirán el beneficio automáticamente.

“No tienen que realizar ninguna gestión adicional”, se aseguró.

Sin embargo, los nuevos participantes, menores matriculados en el año escolar 2025-2026, o los que no reciben los beneficios del PAN o TANF deben validar sus datos en la plataforma de Summer EBT. La solicitud la deben completar a través del portal de (ADSEF).

Se detalló que los menores elegibles deben tener entre cinco y 18 años de edad y hasta 21 años si son menores en el Programa de Educación Especial.

Además, se explicó que las familias que sometieron una solicitud al programa deberán verificar el estado de su caso y mantenerse pendientes de cualquier comunicación de ADSEF en la plataforma ADSEF Digital.

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Si son nuevas solicitudes, se evaluará la elegibilidad y, una vez aprobadas, los beneficios serán emitidos en un término aproximado de tres a cuatro días laborables.

Entretanto, se informó que la mayor parte de los estudiantes elegibles recibirán el beneficio mediante certificación automática a la Tarjeta la Familia, que es en donde se depositan los fondos del PAN.

Las familias que hayan participado del programa anteriormente recibirán el desembolso a la Tarjeta de la Familia en la que lo habían recibido anteriormente.

“Es importante mantener actualizada la información de contacto para facilitar cualquier notificación relacionada con el programa”, se destacó.

Las familias que tengan dudas sobre su elegibilidad o el estado de su beneficio pueden acceder a ADSEF Digital, comunicarse al (787)777-4700 o escribir a sebt@familia.pr.gov.

El Programa Summer EBT forma parte de la estrategia federal para reforzar la seguridad alimentaria de los estudiantes durante el receso escolar, asegurando que continúen teniendo acceso a alimentos saludables mientras las escuelas permanecen en receso.

Tras confirmada la entrega de los fondos este verano, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, expresó que “la seguridad alimentaria de nuestros niños es una prioridad para esta administración. La disponibilidad del programa Summer EBT en Puerto Rico representa un logro importante que permitirá que cientos de miles de estudiantes continúen teniendo acceso a alimentos nutritivos durante el verano, cuando no reciben las comidas escolares. Este apoyo brinda tranquilidad a las familias y contribuye al bienestar de nuestros niños”.

Por su parte, la administradora de ADSEF, Blanca M. Medina, destacó que la agencia completó todos los procesos operacionales y tecnológicos requeridos para hacer posible el desembolso.

“Nuestro equipo ha trabajado en estrecha coordinación con el Departamento de Educación y el Departamento de Agricultura Federal para garantizar una implantación organizada, segura y eficiente del programa. Exhortamos a las familias a mantenerse pendientes de las fechas de desembolso y, de ser necesario, verificar y actualizar su información de contacto en el portal para facilitar cualquier comunicación relacionada con el beneficio”, indicó Medina.