Nota de la editora: Esta es la segunda de una serie de entrevistas realizadas a los aspirantes a la alcaldía de Guaynabo. El orden de publicación se determinó de acuerdo a la forma en que aparecerán en la papeleta.

Carlos Ricardo “Ricky” Aponte Martínez es entrenador personal, comerciante y abogado. No practica el derecho, tiene un bachillerato y una maestría en Ciencias del Ejercicio y Deporte. Tiene un negocio de entrenamiento físico en Guaynabo.

En el servicio público se ha desempeñado también como asesor legal en la Oficina de Servicios Legislativos en el Capitolio. En 2013 laboró por contrato como asesor legal en la administración municipal del alcalde Héctor O’Neill García y, posteriormente, bajo la administración de Ángel Pérez Otero, por un breve período, dirigió el Consorcio de Guaynabo, Cataño, Toa Alta y Toa Baja.

“Tres meses fue lo que duré en esa administración y llevo cuatro años desligado de esa administración”, dijo Aponte Martínez, distanciándose del ahora exalcalde acusado de corrupción, Pérez Otero. “Cuando uno trabaja en una corporación y uno no está de acuerdo con la visión que lleva esa corporación, municipio o agencia gubernamental, pues uno entiende que se debe retirar. Eso fue lo que yo hice”, estableció el candidato.

En 2016 aspiró a la Cámara por el Distrito 6, en la primaria penepé en la que resultó vencedor Antonio “Tony” Soto. En 2020, también corrió en primarias por la Alcaldía de Guaynabo, quedando en tercer lugar. Pérez Otero obtuvo: 7,609 votos, Edward O’Neill García, 5,647 votos y Aponte Martínez, 887 votos. Atribuyó el poco respaldo que recibió a que no pudo hacer una campaña tradicional por el cierre del gobierno el pasado año a consecuencia de la pandemia.

“Mientras gente como yo estábamos encerrados en las casas, el exalcalde, Ángel Pérez, estaba en la calle haciendo campaña política, repartiendo mascarillas y hand sanitizer, con dinero federal”, expresó el candidato.

“Busco la silla de Guaynabo porque no soy más de lo mismo, no vengo de familia política ni tampoco me he desarrollado en la política. Soy un ciudadano común que siente y padece las necesidades de nuestro pueblo. Soy una persona que se cansó de ver cómo se deterioró la calidad de vida de los guaynabeños y decidió dar un paso adelante”, dijo para agregar que es hijo de una profesora de la Universidad de Puerto Rico y su padre, laboró por 35 años en la banca privada.

Tiene 46 años, estudió en la Academia Wesleyana y contó que se desarrolló en las ligas menores de baloncesto cuando el fenecido Alejandro “Junior” Cruz era el alcalde del pueblo “y el deporte en Guaynabo era una prioridad”. Es padre de una niña de 10 años, procreada en su matrimonio con Melisa Ramírez.

De prevalecer en la contienda, Aponte Martínez dijo que el tema de la seguridad figura entre sus prioridades. “Tenemos que hacer un reclutamiento de policías creando un programa de incentivos que incluya incentivar el turno nocturno, la asistencia perfecta y el aprovechamiento académico. Vamos a revisar las escalas salariales de los policías, a propiciar los rangos de paso por mérito, vamos a traer de nuevo las rondas preventivas, eso se ha eliminado”, detalló.

También mencionó entre sus propuestas, el rehabilitar los cuarteles municipales y “el sistema de cámaras de seguridad de las calles, que desde el huracán María están inoperantes”.

Igualmente, prometió revisar el plan de clasificación y escalas salariales de los empleados municipales. “Muchos tienen dos trabajos, tienen que salir de su jornada laboral para tener otro empleo”, dijo. “Vamos a pagar el exceso de días acumulados de licencias por enfermedad. Eso les fue removido por esta administración y vamos a implantar un plan de medicina preventiva para los empleados”, agregó.

Entiende que el problema principal de Guaynabo “ahora mismo es uno de transparencia y sana administración y tenemos que darle esa confianza de nuevo a sus residentes de que su municipio va a ser transparente y que las finanzas se van a manejar adecuadamente”.

“Ahora mismo yo entiendo que la contienda está entre Edward O’Neill y este servidor”, consideró.