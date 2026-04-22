En medio de la controversia sobre la ubicación del tramo de la avenida PR-37 que se pretendía nombrar en honor al exgobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia ubicaría en la calle Loíza o en Isla Verde, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que la medida sería retirada.

A través de uno de sus acostumbrados “buenos días, Puerto Rico”, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) insistió en que la calle Loíza debe continuar llamándose así.

“Sobre el “nombre” de la Famosa Calle Loíza no debe haber controversias. El mercadeo, el “branding” que se ha construido en la zona NO DEBE TRASTOCARSE. ¡Esa es y debe ser por siempre la Calle Loíza! ¡Los comercios, eventos y la dinámica turística de la zona no amerita ni necesita un cambio de nombre!”, escribió Rivera Schatz a través de Facebook, donde también anunció que la medida sería retirada.

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“Conversé con mi compañero senador Héctor Joaquín Sánchez y así lo reconoció. Le agradezco su gesto de retirar el proyecto de ley”, terminó diciendo el presidente del Senado.

Más temprano, el autor de la medida, el senador Sánchez, había aclarado que el tramo que buscaba nombrar como Pierluisi Urrutia ubicaba en Isla Verde, y no en la calle Loíza, aunque el proyecto de ley no lo especificaba así.

Sánchez también apuntó a que la resolución que radicó tenía como objetivo reconocer la labor de Pierluisi Urrutia como gobernador, a quien atribuyó múltiples proyectos de reconstrucción en la Isla, entre ellos el hospital de Vieques.

“Básicamente, Pedro Pierluisi, nada más en Carolina, su obra se vio marcada en seguridad vial y en vivienda. Estamos hablando de más de $500 millones en el distrito completo. Se hicieron unas inversiones impresionantes”, le atribuyó el legislador a Pierluisi Urrutia hoy en una entrevista radial (WKAQ-580).