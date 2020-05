El presidente del Partido Nuevo progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, dijo hoy que espera que surja un consenso respecto a un cambio en la fecha de las primarias.

En declaraciones en su cuenta en Facebook, el también presidente del Senado dijo que las primarias deberían celebrarse a conveniencia de la democracia, y que “fuera de eso, se trataría de pura estrategia de campaña“.

“Organizar un evento sin tropiezos y responsablemente frente al mayor antagonista,que es el tiempo, debe ser nuestro objetivo”, dijo el presidente del PNP.

En el pasado, Rivera Schatz ha abogado porque la nueva fecha sea en agosto, esto ante la paralización de las operaciones en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por la pandemia del coronavirus, cuyo presidente Juan Ernesto Dávila ha dicho que es imposible celebrarlas en su fecha actual de junio.

Sin embargo, en la Cámara de Representantes se aprobó una resolución urgiendo que la nueva fecha sea en julio.

A continuación, las expresiones íntegras Rivera Schatz en su cuenta de Facebook:

"Buenos días Puerto Rico:

El tema del cambio de fecha de las primarias no debe constituir una controversia que distraiga la atención de lo que es realmente importante. La primaria a la gobernación, en una democracia saludable, no puede tener mas relevancia o protagonismo que las contiendas por las alcaldías, la legislatura o cualquiera otra. El voto para cualquiera de esos cargos es exactamente igual de prominente. De hecho, en Puerto Rico, mucha gente tiene mayor apego y confianza en sus alcaldes que en ningún otro funcionario electo.

En cuanto a si se “pospone” o “suspende” la democracia en Puerto Rico, debo aclarar que el concepto democracia NO TIENE FECHA, no caduca, no expira. El concepto democrático exige transparencia, balance, justicia y sobre todo confiabilidad. Eso es lo cardinal. Organizar un evento sin tropiezos y responsablemente frente al mayor antagonista,que es el tiempo, debe ser nuestro objetivo.

Si alguien quiere despachar el asunto de la primaria livianamente, puede hacerlo. Si alguien quiere celebrar la primaria de forma atropellada, en las circunstancias que vive Puerto Rico, también puede promoverlo. La fecha pautada es el 7 de junio y se ha sugerido el 22 de julio entre otras. Si no se logra un consenso inteligente y razonable sobre la fecha pues todo lo demás es totalmente inconsecuente porque para hacer las cosas incorrectamente no hace falta calendarizar solo hay que obstinarse o “trancarse”. Sobre la marcha del “tranque” florecerán las deficiencias y la historia las reseñará. En ese historial fáctico quedaran “retratados” todos sus actores. Como queden en esa foto, como serán recordados, es lo que está por verse.

Las primarias deben celebrarse a conveniencia de la democracia y los votantes, sin ninguna otra consideración. Fuera de eso, se trataría de pura estrategia de campaña por encima de lo importante.

Yo confío que la democracia prevalezca sobre cualquier otra consideración.

TRS