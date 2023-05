El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, enfrenta una etapa de su vida profesional que lo mantiene en espera.

Por un lado, su nombramiento como juez superior vence el 1 de diciembre. Todavía desconoce si prosperará en el Senado su renominación, pero como juez del Tribunal de Apelaciones, ni si el gobernador Pedro Pierluisi y la Legislatura logren ponerse de acuerdo en una determinación sobre si lo mantendrán o no en el cargo electoral, cuyo término venció hace más de un año.

Por otro lado, está pendiente el proceso que se da en la Legislatura para enmendar el Código Electoral, el cual podría impulsar cambios en la forma y manera en que se realizará el ciclo electoral del 2024. Pero, en esencia, Rosado Colomer no cree que lo que se ventila en las cámaras legislativa “impacten la elección significativamente”. Aunque, de entrada, reconoció que la CEE podría no poder cumplir con la fecha impuesta para redactar los reglamentos del ciclo electoral del 2024, el 5 de noviembre próximo.

La presidencia de la CEE

Ante este escenario, el funcionario opinó, en entrevista con Primera Hora, que el asunto que más urgencia tiene es la determinación que se debe tomar sobre lo que ocurrirá con la presidencia de la CEE.

Dijo que, por su parte, está preparado tanto para quedarse como para ser sustituido.

Para buscar una solución a este asunto, el gobernador lo renominó al cargo de juez, pero hacia el Tribunal de Apelaciones. Dijo que en la actualidad está en proceso de poder hacer entrega de los papeles que le han requerido en el Senado para ser evaluado.

Señaló que una confirmación como juez tendría que darse en el Senado, antes de que ese cuerpo y la Cámara de Representante evalúen si lo mantendrían como presidente de la CEE para el próximo ciclo electoral o no. Esto llevaría a que tengan que enfrentar en la Legislatura unas tres votaciones.

“Yo he dicho en más de una ocasión que es un asunto que tienen que atender ya, porque no hay un cambio si yo me quedo. Pero, si hay una sustitución, quien vaya a sentarse en la silla que yo ocupo, tiene que tener tiempo para establecer su equipo de trabajo y tiene que familiarizarse con la Comisión y tiene que estar en tiempo para la ejecución de la primera actividad, que es las radicaciones. Y radicaciones, si se aprueba el Código o las enmiendas, estaremos hablando que lo mueven de diciembre para enero, que le da un poco más de tiempo, pero si fuera en enero, mi termino como juez, ahora mismo, vence el 1 de diciembre. Y, yo creo que no sería justo para el que me sustituya el 1 de diciembre, entrar en medio del proceso de radicación para empezar a familiarizarse con la Comisión. Así que fuera de eso, hay que esperar a que los poderes políticos terminen de ponerse de acuerdo”, expresó Rosado Colomer.

Reforma Electoral

Mientras, el presidente de la CEE evitó comentar sobre el grado de urgencia que se deba tener para aprobar la llamada Reforma Electoral ni sobre las controversias que se tienen en la Legislatura para ser aprobado. Sólo hizo constar que los legisladores deben estar pendientes a las fechas en las que desean que se pongan en vigor los cambios.

“Estoy siempre claro. Yo administro lo que se apruebe”, sentenció.

No obstante, el presidente de la CEE hizo constar que la doctrina que prevalece en el sistema electoral es que “no se puede cambiar la regla de juego cuando no se puede cumplir”.

A modo de ejemplo, señaló la Reformar Electoral no puede imponer que los partidos minoritarios presenten posterior al periodo de radicación de candidaturas a los 78 candidatos a alcaldes y todos los legisladores. Dijo que ese cambio entraría en vigor, entonces, para el ciclo electoral del 2028, ya que estas colectividades no tendrían oportunidad de presentar más candidatos.

“Por lo menos, los cambios que yo vi del proyecto que se aprobó en el Senado no impactan la elección significativamente, más allá de la disposición de que los reglamentos tienen que estar aprobados para en o antes del 5 de noviembre. Yo, de acuerdo al ritmo de trabajo que he visto del Comité de Reglamento de la Comisión, no creo que para esa fecha estén los reglamentos en su totalidad. La vasta mayoría de ellos o aquellos que impactan la primera etapa, de las radicaciones, van a estar todos preparados, pero los de la ejecución de la primaria yo estimo que debe estar listo como para enero, quizás, febrero, que serían los de la primaria y la elección general, que es con suficiente tiempo, a la verdad. Pero, impactar en la forma en que se va a ejecutar el evento, no, no lo creo”, opinó.