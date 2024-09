Un evento de inscripción de electores que se citó para ayer, jueves, en el centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo, culminó a las 4:00 a.m. de este viernes con la intervención de la Policía.

Al hablar de lo ocurrido, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, indicó en un principio en una entrevista radial (NotiUno 630) de que los electores se “amotinaron” . Sin embargo, poco después se retractó de usar tal expresión por alegar que es “una palabra fuerte”.

“Allí lo que hubo fue una objeción a que nuestros empleados se levantaran y se fueran. Le empezaron a gritar. Esta servidora tuvo que llamar a la Policía para que le dieran protección a nuestras empleadas. Ellas salieron hoy a las 4:00 a.m. desde las 8:00 a.m. (del jueves)”, precisó Padilla Rivera en su corrección.

Según detalló, el evento de inscripción no fue controlado por la CEE. Era una persona ajena quien entregaba los turnos. Por ello, alegó que no hubo control en este proceso.

Los funcionarios de la Junta de Inscripción Permanente iniciaron las labores a las 8:00 a.m. del jueves y a eso de las 11:30 p.m. establecieron que no podían continuar trabajando.

“La realidad es que nosotros estamos enfrentando un alza en el interés que hay de las inscripciones, pero tenemos que también hacer un justo balance”, señaló.

Comentó que era “inhumano” tener a las empleadas trabajando por tantas horas.

Sin embargo, los afectados reclamaron también que ellos llevaban horas para ser atendidos y que no era justo que se les despachara. Lo hicieron en un comunicado de prensa en el que detallaron lo que a su juicio aconteció en San Patricio Plaza. Este fue firmado por Angie Torres Franqui y Héctor Ramos, líder comunitario de La Escuela de Liderazgo Político y Comunitario.

Establecieron que “la CEE intentó cerrar una actividad de inscripción que había sido anunciada de 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., dejando a decenas de personas (más de 70) sin atender. Sin embargo, los ciudadanos se negaron a abandonar la fila, defendiendo su derecho constitucional al voto, lo que ha forzado a la CEE a continuar atendiendo pasada la medianoche. La última persona en la fila había llegado y hecho su turno a las 5:30 p.m., pero el proceso fue extremadamente lento debido a la asignación de solo dos mesas de inscripción y cuatro empleados de la CEE”.

Se indicó, además, que “desde temprano, se solicitó a la CEE que trajeran mayores recursos y equipos para acelerar el proceso, pero esto nunca ocurrió. A pesar de los problemas recurrentes en este y otros eventos, la CEE no asignó más personal ni máquinas para agilizar el proceso. Además, la CEE contactó a la Policía estatal para que se presentara en el lugar; sin embargo, la Policía indicó que no intervendría mientras no hubiera altercados mayores. Varias personas presentes también señalaron que los empleados de la CEE tomaron más tiempo del habitual durante sus horas de almuerzo, paralizando la fila durante un periodo considerable”.

Asimismo, Zairelys A. Reyes Rivera, voluntaria con la coalición ‘Prende Tu Voto’, denunció que “nos dieron la palabra desde temprano que no se irían hasta atender a la última persona. Es una falta de respeto que intenten atropellar el proceso. Vi personas en la fila llorando cuando intentaron cerrar a las 9:00 p.m. Las personas están tranquilas y calmadas, simplemente quieren hacer su trámite electoral. Ha habido disposición de parte de todos de cooperar, pero no ha sido la misma actitud por parte de la Comisión. Aquí hay personas que sacaron el día para realizar esta gestión. Es una falta de respeto y de palabra que se les diga que no se les va a atender después de siete horas esperando”.

Ante lo ocurrido, el grupo pidió que la CEE extienda la fecha de inscripciones, que vence el próximo 21 de septiembre.

Por su parte, la presidenta de la CEE aceptó que les falta personal para atender las JIP. Pero, comentó que estos los deben seleccionar los partidos.

Además, informó que las personas que no fueron atendidas se les dio un turno preferencial para que acudieran este viernes a la JIP de la sede de la CEE, en Hato Rey.

La CEE también estará inscribiendo este viernes en el centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey.

Reacciona San Patricio Plaza

El presidente de San Patricio Plaza, Adolfo González, explicó a Primera Hora que el evento no fue uno convocado por el centro comercial.

“Nos informan que eso fue un evento de Prende Tu Voto, que es una organización sin fines de lucro. Nos pidieron espacio para un centro de inscripción durante un día y eso fue ayer”, detalló, al indicar que ellos ceden estos espacio como un servicio público.

Según alegó, el evento estuvo “tranquilo”.

“A eso de las 7:00 p.m. cerraron la fila y terminaron a las 3:45 a.m.”, detalló González.

Indicó que el centro comercial, en todo este periodo, lo único que tuvo que hacer fue, “sencillamente, se dejaron los aires prendidos y la seguridad de rutina. Fue tedioso para los que estaban esperando”.