El Departamento de Hacienda anunció este Martes Santo la aprobación de una nueva nómina de reintegros por $106,651,473, correspondiente a 47,466 planillas.

Con este pago, los reintegros enviados hasta el momento suman $1,799,640,815, equivalentes a 807,716 planillas, de un total de 993,434 planillas radicadas desde que inició el ciclo contributivo el pasado 9 de febrero, detalló el secretario de la agencia, Ángel Pantoja Rodríguez.

El funcionario destacó que $1,334 millones de estos reintegros corresponden al Crédito por Trabajo, que este año incluyó el ajuste por inflación del año contributivo 2025, beneficiando a miles de puertorriqueños de la clase trabajadora.

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Los contribuyentes asalariados y pensionados que necesiten asistencia pueden acudir a los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas, ubicados en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Mayagüez Mall. Como servicio adicional, los tres centros abrirán el sábado 11 de abril, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con citas disponibles en hacienda.turnospr.com.

Durante Semana Santa, los Centros de Planilla operarán hasta miércoles 1 de abril, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y el Jueves Santo abrirán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las oficinas del Departamento de Hacienda en San Juan y distritos alrededor de la isla mantendrán horario regular de lunes a miércoles.

“Ya prácticamente estamos a 15 días de culminar y agradecemos la colaboración de todos los contribuyentes”, sostuvo Pantoja Rodríguez.