El Departamento de Hacienda de Puerto Rico anunció que emitió una nueva ronda de pagos de reintegros hoy, martes, como parte del procesamiento del ciclo contributivo 2026.

Según detalló el secretario de la agencia, Ángel L. Pantoja Rodríguez, a través de declaraciones escritas, los reintegros pagados ya han impactado a más de medio millón de contribuyentes boricuas.

“Continuamos desembolsando reintegros correspondientes al ciclo contributivo 2026. Con estos nuevos pagos, ya hemos desembolsado un total de $1,303,964,707, que han impactado a 583,124 contribuyentes. En términos de los pagos aprobados hasta la fecha, estos números reflejan un aumento de $130,131,925 al compararlos con el ciclo contributivo pasado”, dijo el secretario.

De acuerdo con la agencia, hasta el momento se han recibido 679,267 planillas de contribución sobre ingresos de individuos.

Pantoja Rodríguez indicó que los trabajos del ciclo contributivo continúan desarrollándose según lo planificado, en gran medida gracias a que los contribuyentes revisan la documentación y evidencias necesarias para que el procesamiento de las planillas se complete sin contratiempos.

“Creo que los contribuyentes están siendo diligentes y han respondido positivamente a nuestros esfuerzos de orientación a través de nuestras plataformas digitales en cuanto a la información, documentos y evidencia necesaria para el proceso de radicación de sus planillas. Esto facilita mucho el procesamiento. En el caso de las personas que ya radicaron su planilla y esperan un reintegro que aún no han recibido, les exhortamos a verificar su correspondencia en SURI, por si fuera necesario enmendar su planilla para corregir información o incluir alguna Forma W-2 o declaración informativa pendiente”, subrayó.

El funcionario añadió que Hacienda continuará monitoreando los mensajes de los contribuyentes a través del sistema Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y de sus redes sociales oficiales para atender situaciones particulares.